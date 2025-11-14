MENOY

Συνεχίζονται και σήμερα οι νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα από τις 10.00 το βράδυ έως τις 6.00 της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στο οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο της συμβολής της εξωτερικής Περιφερειακής Οδού με την ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης (ανισόπεδος κόμβος Α/Κ 5) έως τον ισόπεδο κόμβο της συμβολής με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως ( ισόπεδος κόμβος Ι/Κ 13). Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στη δεξιά πλευρά του συγκεκριμένου οδικού τμήματος, επί των ερεισμάτων, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας, τμηματικά.

Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις συγκεκριμένες εργασίες είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού του οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

