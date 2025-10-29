MENOY

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, από τις 08:00 έως τις 11:00 χωρίς ρεύμα θα παραμείνει περιοχή του δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα περιοχή στην ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ: Η Διακοπη περιλαμβανει τισ οδους : ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ, ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ.

Από τις 08:00 έως τις 12:30, περιοχές των δήμων Παύλου Μελά και Κορδελιού Ευόσμου: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ: ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΠΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΡΙΤΣΗ, ΑΜΥΝΤΑ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΕΩΣ ΠΙΕΡΙΔΗ, 2Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΝΙΟΒΗΣ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Από τις 10:00 έως τις 12:00, ΕΥΟΣΜΟΣ: ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΠΟ ΚΑΡΑΟΛΗ&ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΕΩΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ, ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Από τις 12:00 έως τις 14:30 , ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΕΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

ΔΕΔΔΗΕ Διακοπές ρεύματος Θεσσαλονίκη

