Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ολοκληρώθηκε η αποψινή κλήρωση του Eurojackpot.
Οι τυχεροί αριθμοί:
8,23,39,40,44 6&7
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Συγκλονιστικές εικόνες από drone στο Μαζαράκι Ηλείας: Υποχωρεί ολόκληρη η πλαγιά – Μετέφεραν μαθητές στα χέρια μέσα από χωράφια
- Ρωσία-Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι “τεταμένες” ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και αύριο
- Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Αριστείδη Μανωλάκο