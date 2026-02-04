MENOY

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί κάποιοι βάζουν το σφουγγάρι των πιάτων στην κατάψυξη – Το απλό τρικ που λύνει ένα ενοχλητικό πρόβλημα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Μικρές καθημερινές λεπτομέρειες μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν οι οικιακές σας συσκευές και παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε από το σφουγγάρι κουζίνας και την θέση του στην κατάψυξη.

Το σφουγγάρι κουζίνας δεν είναι μόνο το εργαλείο για το πλύσιμο των πιάτων,αλλά χρησιμοποιείται όλο και πιο πολύ ως πρακτικός βοηθός στο σπίτι, για να επιλύσει μικρά, αλλά ενοχλητικά προβλήματα. Ένα από αυτά τα προβλήματα αφορούν την κατάψυξη, τον χώρο όπου η υπερβολική υγρασία μετατρέπεται σταδιακά σε πάγο, δημιουργώντας δυσκολίες και ταλαιπωρία στην μετέπειτα απόψυξη.

Ένα απλό σφουγγάρι κουζίνας μπορεί να μειώσει την δημιουργία πάγου στην κατάψυξη και να αυξήσει το διάστημα μεταξύ των υποχρεωτικών αποψύξεων. Αυτό το κόλπο λειτουργεί με έναν πολύ απλό τρόπο και βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο.

Το πρόβλημα της υπερβολικής υγρασίας στον καταψύκτη

Στον καταψύκτη δημιουργείται συνεχώς συμπύκνωση. Αυτό συμβαίνει λόγω των αλλαγών θερμοκρασίας, όταν δηλαδή ανοίγουμε και κλείνουμε συχνά την πόρτα. Η υγρασία αυτή μετατρέπεται σταδιακά σε στρώσεις πάγου, οι οποίες:

  • αναγκάζουν τη συσκευή να δουλεύει πιο έντονα,
  • αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας,
  • και απαιτούν πιο συχνή απόψυξη.

Ο χρήσιμος ρόλος του σφουγγαριού

Το συνηθισμένο σφουγγάρι που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας, μπορεί να απορροφήσει αυτήν την υγρασία χάρη στη πορώδη δομή του. Αν τοποθετήσετε ένα στεγνό σφουγγάρι σε κάθε συρτάρι της κατάψυξης, θα αρχίσει να συγκεντρώνει την περίσσεια υγρασίας. Έτσι λοιπόν, η κατάψυξη θα λειτουργεί κανονικά, αλλά το επίπεδο υγρασίας μέσα σε αυτήν θα είναι αισθητά πιο χαμηλό.

Μια μικρή συνήθεια με μεγάλο αποτέλεσμα

Όταν υπάρχει λιγότερη υγρασία, ο πάγος σχηματίζεται πιο αργά, οι τοίχοι και τα συρτάρια της κατάψυξης παραμένουν καθαρότερα για περισσότερο χρόνο, ενώ η ανάγκη για απόψυξη μειώνεται σημαντικά.

Να σημειώσουμε κάπου εδώ, ότι το σφουγγάρι δεν επηρεάζει τα τρόφιμα και δεν εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα μέσα στη συσκευή. Ένα αρκετά σημαντικό βήμα ωστόσο, είναι να το ελέγχετε κατά διαστήματα και να το αντικαθιστάτε όταν έχει απορροφήσει όλη την υγρασία.

Αυτό το κόλπο δεν απαιτεί κανένα ειδικό εργαλείο και καμία τεχνική δεξιότητα, καθώς θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι ένα απλό σφουγγάρι αρκεί για να βελτιώσει το «μικροκλίμα» στον καταψύκτη, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες δηλαδή και να κάνει τη χρήση του πιο εύκολη και πρακτική.

Πηγή: bovary.gr

κατάψυξη

