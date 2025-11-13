Εργασίες συντήρησης πρασίνου για τέσσερις ημέρες στην ΕΟ Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών – Από μία λωρίδα η κυκλοφορία

Τις εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα των παρακάτω οδικών τμημάτων, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά:

– από τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ν. Ρυσίου (Χ.Θ. 18+850) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Τριλόφου (Χ.Θ. 23+000), μόνο στην κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά και

– από την Ποτίδαια έως τον κυκλικό κόμβο (Κ/Κ) Κασσανδρείας (Χ.Θ. 23+600) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 δεν θα εκτελεσθούν εργασίες στα τμήματα των οδών εντός του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται από τη σχετική απόφαση.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.