Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών που υλοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα:

1) Εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της οδού, από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη (Χ.Θ.6+200) έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου (Χ.Θ. 18+850), με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

2) Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, από τις 07.00 το πρωί έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από τον ισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου μέχρι τον κόμβο Φώκιας, στο ρεύμα προς Χαλκιδική και από τον κυκλικό κόμβο Κασσάνδρας μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών Εργασίες συντήρησης

