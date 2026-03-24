MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού την Πέμπτη στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 07.00-15.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα της οδού από την αρχή του οικισμού Διαβατών έως τη διασταύρωση του καταστήματος “LIDL” και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (εκ περιτροπής) με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας (κοντά στο “LIDL”) καθώς και στην κεντρική νησίδα εντός του οικισμού.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

