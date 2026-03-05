MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης αύριο σε κόμβους στη Θεσσαλονίκη – Σε ποια σημεία, για ποιες ώρες

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες για την επισκευή φωτεινής σηματοδότησης (αντικατάσταση ιστού) στους κόμβους Τζων Κέννεντυ- Φωκά και Βασιλίσσης Όλγας – Πέτρου Συνδίκα στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 κατά τις ώρες 08.30 π.μ.- 10.00 π.μ. και από τις 11.00 π.μ.- 12.30 μ.μ. αντίστοιχα ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών οι φωτεινοί σηματοδότες του κόμβου θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας και η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται από τροχονόμο της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 8 ώρες πριν

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Αυτά είναι τα 4 νέα ιδρύματα που κατέθεσαν αίτηση για να ανοίξουν το 2026

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Λουτσέσκου: “Καθαρά τα πέναλτι που πήραμε, ήταν δύσκολο παιχνίδι”

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις της κόρης του, για σεξουαλική παρενόχληση από συνεργάτη του

ΠΑΙΔΕΙΑ 20 ώρες πριν

Ανοίγουν οι αιτήσεις για τις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην πρεμιέρα του στο Indian Wells