Εργασίες διαγράμμισης αύριο στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και συγκεκριμένα στον ισόπεδο κόμβο Κουφαλίων (Χ.Θ. 32+500 περίπου) θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες διαγράμμισης των διακεκομμένων γραμμών, των βελών κατεύθυνσης και των γεμισμάτων εκατέρωθεν του ισόπεδου κόμβου Κουφαλίων.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.