ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ο “χάρτης” πληρωμών από τις 15 έως τις 17 Απριλίου

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 14 έως τις 17 Απριλίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά θα καταβληθούν 49.008.656,14 ευρώ σε 39.962 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές π. ΟΑΕΕ.

Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν ακόμη 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν τέσσερις βασικές καταβολές μέσα στην ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, θα δοθούν 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Παράλληλα, 3.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Επιπλέον, 13.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 1.800.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

