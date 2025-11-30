Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι χωρίς ρεύμα θα παραμείνει περιοχή ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ: 3ο ΤΕΛΩΝΕΙΟ Ε.Φ.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Γεωργικά Μηχανήματα Παυλίδης Θεόδωρος, ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΠ. Α.Ε.Β.Ε., ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ Ελαστικά, AVIN, ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ, Κ., ΑΦΟΙ, Ο.Ε. “BTC”, ΣΑΡΙΣΑ Βουλκανιζατέρ ελαστικών, AMOVOLES PAPAIOANNOU, Βενζινάδικο ΕΛ.ΑΣ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε., SHELL, KAOIL TDS GAS STATION IKE, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΑΒΙΣΩ Α.Ε., ΠΟΡΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, KESIDIS M.CARS ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Επιπλέον χωρίς ρεύμα θα παραμείνει περιοχή της Θεσσαλονίκης από τις 12:30 έως τις 14:30. Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΠΟ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΩΣ ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ), ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΤΟ 12), ΒΟΤΣΗ (ΑΠΟ ΙΜΒΡΟΥ ΕΩΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ), ΠΙΣΙΔΙΑΣ (ΑΠΟ ΙΜΒΡΟΥ ΕΩΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ), ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΩΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ), Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ (ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΩΣ ΙΜΒΡΟΥ).