Χωρίς νερό για 3 ώρες σήμερα περιοχή στη Θεσσαλονίκη

Διακοπή νερού θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 30/11/2025, από τις 09:00π.μ. έως τις 12:00 μ.μ, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης διαρροής σε αγωγό του δικτύου ύδρευσης επί της οδού Ρήγα Φεραίου 70-72 της δημοτικής ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Λόγω των παραπάνω εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ρήγα Φεραίου, Σουλίνη, Αριστείδου, Αισχύλου, Κρήτης καθώς και στις παρακείμενες οδούς της δημοτικής ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και θα καταβληθούν προσπάθειες για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και τη μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών.