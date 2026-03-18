Αφαίρεση αλάτων από το πλυντήριο: Ο σωστός τρόπος για να εξασφαλίσετε πιο καθαρά ρούχα

Το πλυντήριο είναι ο “σύμμαχός” σας για καθαρά ρούχα, κλινοσκεπάσματα και πετσέτες, αλλά για να αποδίδει σωστά χρειάζεται τακτικό καθαρισμό. Με τον καιρό, η συσκευή συσσωρεύει μεταλλικά στοιχεία από το σκληρό νερό, όπως ασβέστιο και μαγνήσιο, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά του.

Ειδικοί μοιράζονται συμβουλές για την αφαίρεση των αλάτων από το πλυντήριο ρούχων καθώς και μέτρα πρόληψης.

Πλυντήριο ρούχων: Γιατί είναι σημαντικός ο καθαρισμός των αλάτων

Η αφαλάτωση είναι απαραίτητη για τη μακροζωία και την απόδοση της συσκευής σας. «Τα άλατα μπορούν να καλύψουν εσωτερικά εξαρτήματα, όπως την αντίσταση, τις σωληνώσεις και τον κάδο. Όταν συμβαίνει αυτό, το μηχάνημα δουλεύει πιο έντονα για να ζεστάνει το νερό, κάνοντας τους κύκλους πλύσης λιγότερο αποδοτικούς», εξηγεί η Alicia Sokolowski, πρόεδρος της AspenClean.

Επιπλέον, η συσσώρευση αλάτων εμποδίζει το απορρυπαντικό να διαλυθεί σωστά και παγιδεύει βρωμιά και βακτήρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ρούχα να βγαίνουν με υπολείμματα σαπουνιού ή μια ενοχλητική μυρωδιά μούχλας.

Με την πάροδο του χρόνου, τα άλατα καταστρέφουν την αντίσταση και την αντλία, προκαλώντας βλάβες. Η τακτική συντήρηση προλαμβάνει τις ακριβές επισκευές και εξοικονομεί ενέργεια. Όπως σημειώνει η Sokolowski, μια καλυμμένη με άλατα αντίσταση χρειάζεται περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα, αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας.

Σημάδια ότι το πλυντήριο χρειάζεται αφαλάτωση

Αν δεν είστε σίγουροι αν ήρθε η ώρα για καθαρισμό, προσέξτε τα παρακάτω σημάδια:

Λευκά ή “κιμωλιοειδή” υπολείμματα στον κάδο ή στα ρούχα

Δυσάρεστες οσμές (μούχλα ή υγρασία) από τη συσκευή

Τα ρούχα δεν φαίνονται απόλυτα καθαρά μετά την πλύση

Μεγαλύτερη διάρκεια κύκλων ή προβλήματα στη θέρμανση του νερού

Περίεργοι θόρυβοι (γουργουρητά ή χτυπήματα) από την αντλία ή τον κάδο

Οδηγός: Πώς να κάνετε αφαλάτωση στο πλυντήριό σας

Η μέθοδος εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής σας. Η Becky Rapinchuk, ιδρύτρια του Clean Mama, προτείνει τα εξής βήματα:

Κύκλος πλύσης χωρίς ρούχα: Αδειάστε τελείως τον κάδο και επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλή θερμοκρασία.

Πλυντήριο Εμπρόσθιας Φόρτωσης (Front-load): Προσθέστε 2 φλιτζάνια λευκό ξύδι στη θήκη του απορρυπαντικού και ξεκινήστε το μεγαλύτερο και θερμότερο πρόγραμμα. Μόλις τελειώσει, προσθέστε 1/2 φλιτζάνι μαγειρική σόδα απευθείας στον κάδο και τρέξτε ακόμα έναν ζεστό κύκλο.

Πλυντήριο Άνω Φόρτωσης (Top-load): Γεμίστε το πλυντήριο με ζεστό νερό και προσθέστε 4 φλιτζάνια λευκό ξίδι. Αφήστε το να λειτουργήσει για λίγα λεπτά, έπειτα παύστε τον κύκλο ανοίγοντας το καπάκι. Αφήστε το διάλυμα να δράσει για 30 έως 60 λεπτά πριν ολοκληρώσετε την πλύση. Ακολουθήστε με έναν κύκλο ξεβγάλματος.

Σκούπισμα της συσκευής: Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα με μικροΐνες για να σκουπίσετε τον κάδο και τα λάστιχα, απομακρύνοντας τυχόν υπολείμματα αλάτων.

Τελικό ξέβγαλμα (Προαιρετικό): Αν η μυρωδιά του ξιδιού παραμένει, κάντε ένα επιπλέον σύντομο ξέβγαλμα για να φρεσκάρετε τη συσκευή.

Κάθε πότε πρέπει να κάνετε αφαλάτωση στο πλυντήριο ρούχων

Η συχνότητα αφαλάτωσης του πλυντηρίου σας εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Ωστόσο, ένας γενικός κανόνας είναι να στοχεύετε σε έναν καθαρισμό κάθε έναν έως τρεις μήνες, σύμφωνα με την ειδικό Rapinchuk.

«Αν το νερό σας είναι πολύ σκληρό, προτιμήστε μία φορά τον μήνα. Αν το νερό είναι πιο μαλακό, μία φορά το τρίμηνο είναι αρκετή. Επίσης, θα πρέπει να κάνετε αφαλάτωση οποιαδήποτε στιγμή παρατηρήσετε σημάδια συσσώρευσης αλάτων», αναφέρει η ίδια.

Απλές συμβουλές για την πρόληψη της συσσώρευσης των αλάτων

Για να διατηρήσετε το πλυντήριό σας ελεύθερο από άλατα και μεταλλικά στοιχεία, οι ειδικοί μας συνιστούν να ακολουθείτε τις παρακάτω συμβουλές:

Αποφύγετε την υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού : Η χρήση μεγαλύτερης ποσότητας από τη συνιστώμενη μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση υπολειμμάτων στο εσωτερικό της συσκευής.

: Η χρήση μεγαλύτερης ποσότητας από τη συνιστώμενη μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση υπολειμμάτων στο εσωτερικό της συσκευής. Πλύσεις σε υψηλές θερμοκρασίες : Ανάμεσα στους βαθιούς καθαρισμούς, συνιστάται να κάνετε περιστασιακά πλύσεις με καυτό νερό για να διαλύονται οι εναποθέσεις αλάτων και τα υπολείμματα σαπουνιού.

: Ανάμεσα στους βαθιούς καθαρισμούς, συνιστάται να κάνετε περιστασιακά πλύσεις με καυτό νερό για να διαλύονται οι εναποθέσεις αλάτων και τα υπολείμματα σαπουνιού. Αφήστε την πόρτα ανοιχτή : Μετά από κάθε πλύση, αφήνετε την πόρτα ή το καπάκι του πλυντηρίου ανοιχτό ώστε να αερίζεται ο κάδος και να στεγνώνει η υγρασία.

: Μετά από κάθε πλύση, αφήνετε την πόρτα ή το καπάκι του πλυντηρίου ανοιχτό ώστε να αερίζεται ο κάδος και να στεγνώνει η υγρασία. Σκεφτείτε τη χρήση αποσκληρυντή : Αν το νερό σας είναι ιδιαίτερα σκληρό, εξετάστε την εγκατάσταση ενός αποσκληρυντή νερού ή την προσθήκη ειδικών προϊόντων αποσκλήρυνσης σε κάθε πλύση.

: Αν το νερό σας είναι ιδιαίτερα σκληρό, εξετάστε την εγκατάσταση ενός αποσκληρυντή νερού ή την προσθήκη ειδικών προϊόντων αποσκλήρυνσης σε κάθε πλύση. Ξέβγαλμα με ξύδι : Πραγματοποιήστε μια μηνιαία πλύση συντήρησης με ξύδι ή κιτρικό οξύ για να διαλύσετε τα άλατα πριν σκληρύνουν. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε 1/4 του φλιτζανιού ξύδι σε κάθε φορτίο ρούχων για να μαλακώνουν τα υφάσματα και να διασπώνται τα μέταλλα.

: Πραγματοποιήστε μια μηνιαία πλύση συντήρησης με ξύδι ή κιτρικό οξύ για να διαλύσετε τα άλατα πριν σκληρύνουν. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε 1/4 του φλιτζανιού ξύδι σε κάθε φορτίο ρούχων για να μαλακώνουν τα υφάσματα και να διασπώνται τα μέταλλα. Σκουπίζετε τακτικά τον κάδο : Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα για να σκουπίσετε τον κάδο και το λάστιχο της πόρτας, απομακρύνοντας την υγρασία πριν δημιουργηθούν λεκέδες από σκληρό νερό.

: Χρησιμοποιήστε μια πετσέτα για να σκουπίσετε τον κάδο και το λάστιχο της πόρτας, απομακρύνοντας την υγρασία πριν δημιουργηθούν λεκέδες από σκληρό νερό. Καθαρίστε τη θήκη απορρυπαντικού και το φίλτρο: Ο περιοδικός καθαρισμός της θήκης και του φίλτρου εμποδίζει τη συσσώρευση βρωμιάς και υπολειμμάτων.

