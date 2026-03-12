5 απλά tips για να διατηρείτε το σπίτι καθαρό χωρίς πολύ κόπο

Η καθαριότητα του σπιτιού δεν χρειάζεται πάντα πολλές ώρες δουλειάς. Με μικρές καθημερινές συνήθειες, μπορεί κανείς να διατηρεί τον χώρο του τακτοποιημένο και καθαρό χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Ένα από τα πιο χρήσιμα tips είναι η γρήγορη τακτοποίηση πριν τον ύπνο. Αφιερώνοντας μόλις 10 λεπτά το βράδυ για να μαζευτούν αντικείμενα από τραπέζια ή καναπέδες, το σπίτι φαίνεται αμέσως πιο οργανωμένο.

Η χρήση πανιών μικροϊνών βοηθά επίσης στο γρήγορο καθάρισμα επιφανειών, καθώς συγκρατούν καλύτερα τη σκόνη χωρίς να αφήνουν σημάδια.

Σημαντικό είναι και το τακτικό καθάρισμα της κουζίνας. Το πλύσιμο των πιάτων και το σκούπισμα του πάγκου αμέσως μετά το μαγείρεμα αποτρέπει τη συσσώρευση βρωμιάς και λίπους.

Τέλος, ο καλός αερισμός του σπιτιού για λίγα λεπτά καθημερινά συμβάλλει στη φρεσκάδα του χώρου και βοηθά στην απομάκρυνση υγρασίας και δυσάρεστων οσμών