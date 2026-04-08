Τι είναι το “67” ή “Six Seven” με το οποίο ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Κάθε γενιά έχει ένα δικό της χαρακτηριστικό. Μια δική της χαρακτηριστική ατάκα που την ακολουθεί διαρκώς. Οι Millenials μεγάλωσαν με το παρατεταμένο «Wazzup» από το Scary Movie, ενώ στη «Gen – A» δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να κυριαρχεί τόσο όσο το «67» ή πιο συγκεκριμένα όπως προφέρεται (με μια χαρακτηριστική φωνή) «Six Seven».

Το πασίγνωστο Trendτης νέας γενιάς «επιστράτευσε» κατά κάποιο τρόπο σήμερα μέχρι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο μέσα από το οποίο ανακοίνωσε την απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027. Όπως είπε στο βίντεο που ανάρτησε στα social media ξεκινώντας με τη viral κίνηση «6-7», η ρύθμιση θα έρθει μέσα στο καλοκαίρι του 2026 και «η Ελλάδα θα ανήκει στις πρώτες χώρες που θα λάβει αυτή την πρωτοβουλία». Η ερώτηση που τίθεται όμως είναι, «τι εστί 67;».

Τι είναι «67» ή «Six Seven»

Αν μείνετε για κάμποση ώρα με παιδιά συνήθως μέχρι 14 ετών τότε σίγουρα θα ακούσετε έστω και μια φορά να αναφέρεται το «Six Seven». Οι εκπαιδευτικοί το αποκαλούν «το πιο ανόητο meme» καθώς το trend έχει εισβάλει στις αίθουσες διδασκαλίας σε ολόκληρο τον κόσμο πλέον. Πολλές φορές μάλιστα δάσκαλοι μαθηματικών προσπαθούν να αποφεύγουν να βάζουν δίπλα δίπλα τους δύο αυτούς αριθμούς καθώς τα παιδιά οδηγούνται σε πλήρη… παροξυσμό.

Μια από τις συχνότερες ερωτήσεις που έγιναν το 2025 στο Google ήταν «Γιατί το παιδί μου λέει συνέχεια 67;». Και παρότι υπάρχουν πολλές προσπάθειες για να απαντήσει κανείς, δεν υπάρχει μια και ξεκάθαρη απάντηση που θα διώξει την απορία από όλους όσοι προσπαθήσουν να μάθουν. Η πιο απλή απάντηση στο ερώτημα «Γιατί γίνεται χαμός με 67;», είναι πως… δεν υπάρχει κανένας λόγος ή αιτία επί της ουσίας για να γίνεται τέτοιος πανικός. Και για αυτό είναι τόσο ενοχλητικό για πολλούς. Όσο πιο ενοχλημένοι δείχνετε όμως, τόσο πιο διασκεδαστικό γίνεται για εκείνους που το χρησιμοποιούν.

Η πιο έγκυρη απάντηση για αυτό το trend είναι πως το «67» είναι κυρίως μια χωρίς νόημα αναφορά που χρησιμοποιούν τα παιδιά σήμερα ενώ κάνουν μια χειρονομία σαν να ζυγίζουν πράγματα σε μια ζυγαριά. Το να λες «67» με αυτή τη χειρονομία μπορεί να σημαίνει «μέτριο» ή «περίπου», αλλά η χειρονομία μπορεί επίσης να είναι χωρίς νόημα, καθώς αποτελεί μέρος του meme. Και συνήθως έτσι χρησιμοποιείται καθώς το λένε χωρίς κάποια αφορμή ή χωρίς να θέλουν να πουν κάτι.

Πολλοί πιστεύουν ότι το meme «6-7« ξεκίνησε σε ένα τραγούδι drill rap με τίτλο «Doot Doot» του Skrilla. Το τραγούδι έχει μια στίχο που λέει «6-7, μόλις έκανε μια στροφή στην εθνική οδό» ακριβώς καθώς πέφτει ο ρυθμός. Αυτή η πιασάρικη φράση επαναχρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια από πολλούς διάσημους, μέχρι και αθλητές.

Από ένα εσωτερικό αστείο έγινε κάτι σαν πρόκληση, να δουν πού θα μπορούσαν οι άνθρωποι να εισάγουν τη φράση αδιάλειπτα. Τώρα, το meme έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές στο TikTok και το Instagram.

Κοινώς, το «67» έχει γίνει ένα τεράστιο εσωτερικό αστείο που τα παιδιά θεωρούν ξεκαρδιστικό να συμπεριλαμβάνουν σε καθημερινές καταστάσεις, όπως οι αίθουσες διδασκαλίας.

Ένα από τα πρώτα και πιο viral βίντεο με το «67» ήταν από έναν αγώνα μπάσκετ όπου η κάμερα στρέφεται προς το κοινό και ένα παιδί με ατίθασα μαλλιά λέει «six seven» στην κάμερα. Αυτό το παιδί έγινε γνωστό ως το «67 kid» και έγινε το πρόσωπο του meme για λίγο.

Σε αντίθεση με άλλες φράσεις που χρησιμοποιούν οι έφηβοι κατά καιρούς, το «six seven» δεν είναι προσβλητικό, είναι απλώς ενοχλητικό. Δεν σημαίνει τίποτα κακό και στην πραγματικότητα δεν σημαίνει και πολλά. Είναι απλώς μια φράση χωρίς νόημα που οι έφηβοι λατρεύουν να λένε.

