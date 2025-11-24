Θεσσαλονίκη: Καφέ μετατράπηκε στο σπίτι του Kevin από το Home Alone!

Σκηνές από την ταινία που μας θυμίζει την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, τα Χριστούγεννα, έχει καφέ στην Ευκαρπία, στη Θεσσαλονίκη.

Ο λόγο για το Doragon. Οι υπεύθυνοι θέλησαν να δημιουργήσουν ένα όμορφο κλίμα και να δώσουν ένα ντεκόρ από το “Μόνος στο Σπίτι“ που όλοι έχουμε δει και ξαναβλέπουμε κάθε Χριστούγγενα.

Σίγουρα η διακόσμηση τραβάει τα βλέμματα όλων, ενώ οι χρήστες του διαδικτύου το έχουν απαθανατίσει.

Δείτε εικόνες: