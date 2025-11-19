MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΑΛΑΡΑ

Θεσσαλονίκη: Δελφίνια έκαναν βουτιές στον Θερμαϊκό μπροστά στην παραλία – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα όμορφο θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το πρωί της Δευτέρας (17/11) οι διερχόμενοι στην παραλία της Θεσσαλονίκης βλέποντας δελφίνια να κολυμπούν αμέριμνα στον Θερμαϊκό.

Οι περαστικοί σταματούν συχνά για να χαζέψουν τα πανέμορφα θηλαστικά, όταν τα νερά είναι ήρεμα και αυτά κολυμπούν κοντά στο deck της παραλίας της Θεσσαλονίκης.

Έτσι λοιπόν και το πρωί της Δευτέρας όσοι είχαν την ευκαιρία να δουν τα δελφίνια, έσπευσαν να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Δείτε το βίντεο:

@elgorthess

Dolphins playing, in Thermaikos gulf. 17 November 2025

♬ What A Wonderful World – Louis Armstrong

Δελφίνια Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Δικηγόρος επιχειρηματία για Σπύρο Μαρτίκα: Δάνειζε χρήματα στον πελάτη μου με τοκογλυφικό επιτόκιο 80%

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Αχαΐα: “Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε τρέλα με την γουρούνα” λέει συγγενής του 25χρονου και του 3χρονου που σκοτώθηκε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχεται ότι είναι ανίκανος πρωθυπουργός

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Δίκη για Novartis: “Είπαν ψέματα και το ήξεραν οι προστατευόμενοι μάρτυρες – Ήθελαν να καταστρέψουν τον Στουρνάρα” κατέθεσε η σύζυγός του

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Μαρουσάκης: Ραγδαία πτώση θερμοκρασίας έως 12 βαθμούς – Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν άντεξε τον χαμό της συζύγου του και αυτοκτόνησε