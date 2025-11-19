Θεσσαλονίκη: Δελφίνια έκαναν βουτιές στον Θερμαϊκό μπροστά στην παραλία – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Ένα όμορφο θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το πρωί της Δευτέρας (17/11) οι διερχόμενοι στην παραλία της Θεσσαλονίκης βλέποντας δελφίνια να κολυμπούν αμέριμνα στον Θερμαϊκό.
Οι περαστικοί σταματούν συχνά για να χαζέψουν τα πανέμορφα θηλαστικά, όταν τα νερά είναι ήρεμα και αυτά κολυμπούν κοντά στο deck της παραλίας της Θεσσαλονίκης.
Έτσι λοιπόν και το πρωί της Δευτέρας όσοι είχαν την ευκαιρία να δουν τα δελφίνια, έσπευσαν να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Δείτε το βίντεο:
@elgorthess
Dolphins playing, in Thermaikos gulf. 17 November 2025♬ What A Wonderful World – Louis Armstrong
