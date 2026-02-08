Πρέπει όντως να πλένουμε τα χέρια μας για 20 δευτερόλεπτα;

Καθώς η περίοδος της γρίπης βρίσκεται σε έξαρση, υπάρχει ένας απλός τρόπος να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο να αρρωστήσουμε: να πλένουμε σωστά τα χέρια μας.

Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, όμως το πλύσιμο των χεριών είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης της μετάδοσης λοιμώξεων, σύμφωνα με τον Dr. Eric Ascher, οικογενειακό γιατρό στο Lenox Hill Hospital της Νέας Υόρκης.

«Πάνω από το 80% των λοιμώξεων μεταδίδονται μέσω των χεριών, τα οποία μεταφέρουν μικρόβια από διάφορες επιφάνειες στα μάτια, τη μύτη ή το στόμα», εξηγεί στο usatoday.com. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πλένουμε τα χέρια μας πριν και μετά την επαφή με κοινόχρηστες επιφάνειες, πριν φάμε και πριν αγγίξουμε το πρόσωπό μας».

Ο βασικός του κανόνας; «Μόλις μπούμε στο σπίτι, πλένουμε τα χέρια μας».

Ακολουθούν απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα για το σωστό πλύσιμο των χεριών.

Πόση ώρα πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας;

Τα 20 δευτερόλεπτα που καθιερώθηκαν την περίοδο της πανδημίας παραμένουν ο χρυσός κανόνας. «Είναι ο χρόνος που χρειάζεται ώστε το σαπούνι και η τριβή από το τρίψιμο των χεριών να διασπάσουν τα μικρόβια», λέει ο Dr. Ascher. Για να μετρήσουμε σωστά τον χρόνο, μπορούμε να τραγουδήσουμε το “Happy Birthday” ή ένα ρεφρέν αγαπημένου τραγουδιού.

Παρότι ακούγεται απλό, πολλές μελέτες δείχνουν ότι συχνά δεν πλένουμε τα χέρια μας όσο πρέπει – και όταν το κάνουμε, δεν το κάνουμε σωστά.

Για το πιο δυνατό αποτέλεσμα, τρίβουμε καλά παλάμες, δάχτυλα, ανάμεσα στα δάχτυλα, ράχη των χεριών και νύχια. Σύμφωνα με το CDC, κάτω από τα νύχια συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός μικροβίων.

Ζεστό ή κρύο νερό;

Η θερμοκρασία του νερού δεν παίζει ρόλο στην εξόντωση των μικροβίων. «Το μυστικό δεν είναι το νερό, αλλά το σαπούνι, η τριβή και ο χρόνος», επισημαίνει ο ειδικός. Το χλιαρό νερό είναι απλώς πιο άνετο, καθώς το πολύ ζεστό ξηραίνει το δέρμα, ενώ το κρύο μπορεί να μας κάνει να σταματήσουμε νωρίτερα από τα 20 δευτερόλεπτα.

Απλό ή αντιβακτηριδιακό σαπούνι;

Το CDC αναφέρει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό όφελος για το ευρύ κοινό από τη χρήση αντιβακτηριδιακού σαπουνιού σε σχέση με το απλό. Ωστόσο, το σαπούνι είναι απολύτως απαραίτητο: οι ουσίες του απομακρύνουν τη βρωμιά και τα μικρόβια από το δέρμα, ενώ μας ωθούν να τρίβουμε τα χέρια πιο σχολαστικά.

Το αντισηπτικό χεριών αντικαθιστά το πλύσιμο;

Όχι. Το αντισηπτικό δεν αποτελεί υποκατάστατο του πλυσίματος με νερό και σαπούνι. «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προσωρινά, όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε νερό», λέει ο Dr. Ascher. Δεν εξουδετερώνει όλους τους ιούς, όπως τον νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερίτιδα, ενώ αν περιέχει λιγότερο από 70% αλκοόλ, η αποτελεσματικότητά του μειώνεται ακόμη περισσότερο.

Πηγή: marieclaire.gr