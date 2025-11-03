Η επιστήμη μίλησε: Τα ταξίδια με τις κολλητές σού χαρίζουν χρόνια ζωής

Ώρα να καλέσεις τις κολλητές σου, η επιστήμη συμφωνεί: το ταξίδι με τις φίλες δεν είναι απλώς μια πολυτέλεια ή μια «απόδραση από την καθημερινότητα». Είναι επένδυση στην ψυχική και σωματική σου υγεία.

Σύμφωνα με σύγχρονες έρευνες, οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο από ποτέ τις στενές κοινωνικές συνδέσεις, καθώς αυτές συμβάλλουν στην παραγωγή ορμονών ευτυχίας, όπως η σεροτονίνη και η οξυτοκίνη η λεγόμενη «ορμόνη της σύνδεσης».

Η φιλία ως φυσικό αντικαταθλιπτικό

Μελέτη του 2016 αποκάλυψε ότι η συναναστροφή με φίλους ενισχύει την παραγωγή οξυτοκίνης, προκαλώντας συναισθήματα χαράς και ασφάλειας. Επιπλέον, πολυάριθμες έρευνες έχουν δείξει πως οι δυνατές φιλίες συμβάλλουν στη μακροζωία, μειώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και βελτιώνουν την αντοχή στον πόνο. Με άλλα λόγια, οι φίλες μας δεν είναι μόνο καλή παρέα, είναι κυριολεκτικά φάρμακο.

Αντίθετα, σύμφωνα με ερευνητές του Harvard, η μοναξιά μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις. Άτομα χωρίς ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, μεγαλύτερη γνωστική έκπτωση σε προχωρημένη ηλικία και αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και 50%. Η κοινωνική απομόνωση, όπως δείχνουν τα δεδομένα, είναι εξίσου επιβαρυντική για την υγεία όσο το κάπνισμα ή η παχυσαρκία.

Γιατί ένα ταξίδι «με τα κορίτσια» αλλάζει τα πάντα

Για πολλές γυναίκες, ειδικά μαμάδες και επαγγελματίες που παλεύουν με τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, ένα ταξίδι με φίλες λειτουργεί σαν ψυχική ανάσα. Μια σύντομη απόδραση το σαββατοκύριακο μπορεί να ξαναθυμίσει ποια είσαι πέρα από τους ρόλους της μητέρας, της συζύγου ή της εργαζόμενης. Είναι μια ευκαιρία να χαλαρώσεις, να γελάσεις, να εκφραστείς χωρίς φίλτρα και να νιώσεις ξανά ο εαυτός σου.

Μάλιστα, έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης υποστηρίζει ότι οι γυναίκες που περνούν ποιοτικό χρόνο με 4 καλές φίλες 2 φορές την εβδομάδα, απολαμβάνουν καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία. Είτε πρόκειται για ένα ποτήρι κρασί, ένα κοινό γεύμα ή απλώς κουβέντα και γέλια, αυτές οι στιγμές κοινωνικής αλληλεπίδρασης ενισχύουν την ευεξία και μειώνουν το άγχος.

Δεν χρειάζεται πολλά, μόνο πρόθεση

Φυσικά, η ζωή δεν αφήνει πάντα περιθώρια για πολλές συναντήσεις την εβδομάδα. Οι υποχρεώσεις, τα παιδιά, η δουλειά και οι καθημερινές ευθύνες συχνά περιορίζουν τον χρόνο. Όμως, ακόμη και ένα ταξίδι κάθε χρόνο ή 2 χρόνια μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο. Το σημαντικό είναι να αποσυνδεθείς από την καθημερινότητα και να επανασυνδεθείς με εκείνες τις φίλες που σε αγαπούν και σε καταλαβαίνουν όπως είσαι.

Το δώρο της φιλίας

Όταν επιστρέφεις από ένα τέτοιο ταξίδι, νιώθεις ανανεωμένη, πιο χαρούμενη και έτοιμη να ανταποκριθείς ξανά στις προκλήσεις της ζωής. Η επιστήμη δείχνει πως αυτή η αίσθηση δεν είναι απλώς συναισθηματική, είναι βιολογική. Οι ορμόνες που απελευθερώνονται μέσω της κοινωνικής σύνδεσης λειτουργούν σαν φυσική «επανεκκίνηση» του εγκεφάλου.

Και τελικά, αυτό είναι το μήνυμα: η φιλία είναι θεραπεία. Αν η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι ένα ταξίδι με τις κολλητές κάνει καλό στην καρδιά, τον εγκέφαλο και τη διάθεση, τότε μάλλον ήρθε η ώρα να αρχίσεις να οργανώνεις το επόμενο girls’ trip σου.

Γιατί η ευτυχία και η υγεία μοιράζονται καλύτερα με τις φίλες σου.

Πηγή: ladylike.gr