Eurobank: Έκδοση ομολογιών υψηλής προτεραιότητας ύψους 400 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank»)  ανακοινώνει ότι, έπειτα από έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (seniorpreferred), σταθερού επιτοκίου, ύψους €400εκατ. με λήξη το 2029 (οι «Ομολογίες»), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με την MorganStanley.

Οι Ομολογίες λήγουν στις 17 Ιουλίου 2029, με δυνατότητα προεξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028 και αποφέρουν απόδοση 3,50%. Ο διακανονισμός της έκδοσης  προγραμματίζεται για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ οι Ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά EuroMTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% της έκδοσης, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (44%), την Γαλλία (20%) και, συνολικά, τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (10%). Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και 18% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα στηρίξουν τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και θα διατεθούν για χρηματοδοτικές ανάγκες της Eurobank.

HMorgan Stanley ενήργησεως ο μοναδικός συντονιστής της έκδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές στο investor_relations@eurobank.gr.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Κεντρική Μακεδονία: 18 “καμπάνες” για μη χρήση κράνους από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Κυριακή του Πάσχα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από επίθεση ρωσικού πυραύλου στο Ντνίπρο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Η 140μελής Terpsis Orchestra έρχεται για μία μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ηράκλειο – Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Τέλος χρόνου για την υποβολή των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Τι να προσέξετε

LIFESTYLE 27 λεπτά πριν

Ελένη Ανουσάκη: Ανακάλυψα ότι έχει δημιουργηθεί καρδιακή ανεπάρκεια, θα πηγαινοέρχομαι στο νοσοκομείο