Η SKY express συνδέει τη Θεσσαλονίκη με το Ντίσελντορφ

Η SKY express εξυπηρετεί πλέον σταθερά 27 διεθνείς προορισμούς. Έως το τέλος του έτους, το πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας ενισχύεται περαιτέρω με νέες απευθείας συνδέσεις από την Αθήνα προς το Αμβούργο, τη Λυών και το Τελ Αβίβ, καθώς και με νέες συνδέσεις από τη Θεσσαλονίκη προς το Ντίσελντορφ και από το Ηράκλειο προς τα Τίρανα.

Η SKY express, ο ελληνικός αερομεταφορέας στο πλαίσιο της σταθερής στρατηγικής εξωστρέφειας και ανάπτυξης του διεθνούς της δικτύου, εγκαινίασε στις 24 Οκτωβρίου τη νέα απευθείας πτήση Αθήνα–Μαδρίτη, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην Ιβηρική Χερσόνησο, μετά και την πρόσφατη έναρξη πτήσεων προς τη Λισαβόνα.

Σε κλίμα θερμής υποδοχής πραγματοποιήθηκε η άφιξη της πρώτης πτήσης της SKY express στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Μαδρίτης, παρουσία εκπροσώπων του αεροδρομίου, του ιδιοκτήτη της εταιρείας κ. Ιωάννη Γρύλου και στελεχών της SKY express.

Η νέα σύνδεση πραγματοποιείται σε σταθερή βάση πέντε φορές την εβδομάδα -κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή – καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη Airbus A320neo & 321neo, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της SKY express για καινοτομία, ασφάλεια και άνεση σε κάθε ταξιδιωτική εμπειρία.

Παράλληλα, η SKY express παραμένει η μοναδική ελληνική αεροπορική εταιρεία που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο δίκτυο 33 εγχώριων προορισμών, διασφαλίζοντας αξιόπιστη συνδεσιμότητα σε όλη τη χώρα.

Ο κ. Ιωάννης Γρύλος, Ιδιοκτήτης της SKY express αφού ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή, δήλωσε: «Η νέα απευθείας σύνδεση Αθήνα-Μαδρίτη σηματοδοτεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην πορεία διεθνούς ανάπτυξης της SKY express. Με τη Μαδρίτη, διευρύνουμε περαιτέρω το δίκτυο των διεθνών μας προορισμών και ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ιβηρική αγορά. Παράλληλα, δημιουργούμε νέες γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ δύο χωρών που μοιράζονται κοινές αξίες, πολιτισμό και πνεύμα συνεργασίας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο όραμά μας: να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με τον πιο σύγχρονο στόλο και να φέρνουμε την Ελλάδα πιο κοντά στην Ευρώπη».