Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2026

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB Berlin 2026 συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.

Η ITB αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ενώ φέτος είχε ειδικό επετειακό χαρακτήρα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων, και προσέλκυσε κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου.



Η Γερμανία παραμένει η κυριότερη αγορά εισερχόμενου τουρισμού για την Κεντρική Μακεδονία με πάνω από 850.000 αεροπορικές αφίξεις για το 2025 και αύξηση κατά 6,7% σε σχέση με το 2024. Το εύρος, μάλιστα, των διάφορων θεματικών μορφών τουρισμού που προσφέρονται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες ενισχύει ολοένα και περισσότερο τη θέση της Κεντρικής Μακεδονίας στις προτιμήσεις όχι μόνο των Γερμανών, αλλά και των επισκεπτών από τις υπόλοιπες κύριες ευρωπαϊκές αγορές.



Αυτό επιβεβαιώθηκε και στις επαγγελματικές συναντήσεις που είχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας με στελέχη αεροπορικών εταιρειών, όπως τη Eurowings, η οποία θα εντάξει το αεροδρόμιο “Μακεδονία” στο πλάνο των απευθείας πτήσεων για το 2027, και τη Jet2, η οποία πρόσθεσε δύο νέους προορισμούς για την επερχόμενη θερινή περίοδο, σημειώνοντας ήδη 37% αύξηση των κρατήσεων σε πτήσεις που θα πραγματοποιούνται πλέον από εννέα διεθνή αεροδρόμια του Ην. Βασιλείου προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.



Σε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου ανέφερε: «Και το 2026 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι παρούσα σε όλα τα μεγάλα διεθνή ραντεβού του τουριστικού κλάδου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και προσήλωση στους στόχους μας ενισχύουμε τις συνεργασίες μας και καθιστούμε τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία δημοφιλείς προορισμούς για τις κυριότερες αγορές του εξωτερικού».