Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Πάρος συνεχίζει με σταθερά βήματα τη δυναμική αναπτυξιακή της πορεία, καταγράφοντας θετικά και μετρήσιμα αποτελέσματα σε κρίσιμους δείκτες που αποτυπώνουν τη συνολική πρόοδο και την οικονομική σταθερότητα του νησιού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, τα στοιχεία αυτά είναι αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, στοχευμένων πολιτικών επιλογών και συλλογικής, συστηματικής εργασίας, που ενισχύουν τη διαχρονική ανάπτυξη και τη θετική εικόνα της Πάρου.

Συγκεκριμένα, ανοδική τάση καταγράφεται στην επιβατική κίνηση του λιμένα Πάρου. Κατά το έτος 2024 αποβιβάστηκαν συνολικά 726.441 επιβάτες, ενώ το 2025 ο αριθμός ανήλθε σε 788.956 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 62.515 επιβατών.

Παράλληλα, σταθερά αυξητική πορεία παρουσιάζει και η επιβατική κίνηση στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου. Το 2024 οι αφίξεις επιβατών ανήλθαν σε 177.227, ενώ το 2025 έφτασαν τους 180.725 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 3.498 επιβατών.

Ο συνολικός αριθμός αφίξεων στο νησί από λιμάνι και αεροδρόμιο το 2025 ανήλθε στις 969.681, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαχρονική ελκυστικότητα της Πάρου σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διαρκής ετήσια αύξηση των βεβαιωθέντων εσόδων από ΦΠΑ, τα οποία παρουσίασαν άνοδο 23,68% από το 2024 στο 2025, αποτυπώνοντας τη δυναμική της τοπικής οικονομίας και τη σημαντική συμβολή της Πάρου στα δημόσια έσοδα του κράτους.

Ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, σε σχετική δήλωσή του, αναφέρει:

«Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε πέρυσι, με το φαινόμενο των χιλιάδων σεισμών στην ευρύτερη περιοχή μας, καθώς και τα πλημμυρικά φαινόμενα, η Πάρος κατάφερε να διατηρήσει σταθερή πορεία και θετικά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και την αγάπη για τον τόπο, όλων όσοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νησιού, από τους εργαζόμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες μέχρι τις επιχειρήσεις και τους θεσμικούς φορείς.

Η Πάρος αντλεί τη δύναμή της από τους κατοίκους της, οι οποίοι, ακόμη και μπροστά σε δυσκολίες και αντίξοες συνθήκες, συνεχίζουν με αφοσίωση και πάθος να στηρίζουν τον τόπο τους, αποδεικνύοντας καθημερινά ότι η δύναμη και η καρδιά του νησιού μας βρίσκεται στους ανθρώπους του.

Ο Δήμος Πάρου συνεχίζει να εργάζεται με σχέδιο και υπευθυνότητα, επενδύοντας στην καθημερινότητα των κατοίκων, στη βελτίωση των υποδομών και στη διατήρηση του μοναδικού χαρακτήρα του νησιού.

Στόχος μας είναι η Πάρος να παραμείνει ένας ισχυρός, ανταγωνιστικός και ποιοτικός τουριστικός προορισμός, όπου η ανάπτυξη είναι βιώσιμη και ωφέλιμη για όλους».