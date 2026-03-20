Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα “Τουρισμός για Όλους 2026” – Voucher ακόμα και 600 ευρώ

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026».

Οι δικαιούχοι του voucher έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους για τη χρήση του.

Συγκεκριμένα, την υψηλή περίοδο (1 Μαΐου – 30 Σεπτεμβρίου 2026) και την χαμηλή περίοδο (1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2026).

Η χρήση του υπολοίπου της ψηφιακής κάρτας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι διαθέσιμες επιχειρήσεις και οι τρόποι πληρωμής

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε κατάλυμα επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping, οργανωμένες κατασκηνώσεις σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα για ευέλικτη χρήση, ακόμη και για σύντομα ταξίδια ή city breaks.

Η εξαργύρωση της επιδότησης πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά.

Μπορεί να γίνει μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC) με smartphone, μέσω online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων αλλά και με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.