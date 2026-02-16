MENOY

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναφορές για προβλήματα στο Χ: Χρήστες αναφέρουν πως δεν έχουν πρόσβαση

THESTIVAL TEAM

Προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλοί χρήστες του Χ το μεσημέρι της Δευτέρας (16/2) σύμφωνα με το downdetector.

Υπάρχουν αναφορές πως το X δεν λειτουργεί σωστά και είναι αδύνατη η πρόσβαση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις ΗΠΑ.

Πολλοί χρήστες αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσβαση στον ιστότοπο και την εφαρμογή, με μηνύματα σφάλματος όπως «Something went wrong. Please try again later» (Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα. Επαναλάβετε τη φόρτωση).

Προβλήματα στο Χ στην Αθήνα, αναφορές για δυσκολίες στην πρόσβαση στον ιστότοπο και την εφαρμογή

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πλατφόρμα, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της υπηρεσίας μέσω του Downdetector ή άλλων ιστοσελίδων παρακολούθησης διακοπών.

