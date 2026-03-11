Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 11 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 11 Μαρτίου:

1669 Η Αίτνα εκρήγνυται, προκαλώντας το θάνατο 15.000 ανθρώπων.

1822 Ο Λυκούργος Λογοθέτης με 2.500 Σαμιώτες και ο Μπουρνιάς με 150 Χιώτες που ήταν στη Σάμο, αποβιβάζονται στη Χίο και πολιορκούν την εντός του φρουρίου τουρκική φρουρά.

1941 Δυνάμεις της 1ης Μεραρχίας αποκρούουν ισχυρή ιταλική επίθεση στην περιοχή Τρεμπεσίνας (ύψωμα 731) και συλλαμβάνουν 501 αιχμαλώτους, από τους οποίους 23 αξιωματικοί.

1978 Βόμβα εκρήγνυται στον κινηματογράφο «Έλλη» της οδού Ακαδημίας, κατά τη διάρκεια της προβολής της σοβιετικής ταινίας «Ουράνιο Τόξο» του σκηνοθέτη Μαρκ Ντονσκόι. 18 θεατές τραυματίζονται, απ’ τους οποίους οι τρεις πολύ σοβαρά. Η τρομοκρατική πράξη αποδίδεται στην ακροδεξιά.

1991 Αρχίζει στο Ειδικό Δικαστήριο η δίκη για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης. Βασικοί κατηγορούμενοι είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου που δεν παρίσταται και οι Μένιος Κουτσόγιωργας, Δημήτρης Τσοβόλας και Γιώργος Πέτσος.

2011 Σεισμός 8,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, ο μεγαλύτερος των τελευταίων 140 χρόνων, που συνοδεύεται από τσουνάμι 10 μέτρων. 15.894 οι νεκροί, 6.152 οι τραυματίες και 2.562 οι αγνοούμενοι. Έκρηξη και διαρροή ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα, στο δεύτερο πιο σοβαρό πυρηνικό ατύχημα μετά από αυτό του Τσερνομπίλ το 1986.

Γεννήσεις

1921 Άστορ Πιατσόλα, Αργεντινός συνθέτης του έντεχνου ταγκό και βιρτουόζος του μπαντονεόν. (Θαν. 4/7/1992)

1922 Κορνήλιος Καστοριάδης, Έλληνας φιλόσοφος, που αποδεχόταν τον Μαρξ και απέρριπτε το μαρξισμό. (Θαν. 26/12/1997)

1926 Τόμας Σταρζλ, Αμερικανός γιατρός και ερευνητής, που πραγματοποίησε την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος. (Θαν. 4/3/2017)

Θάνατοι

1949 Αναστάσιος Χαραλάμπης, Έλληνας στρατιωτικός και πρωθυπουργός για μία ημέρα. (Γεν. 22/9/1862)

1955 Αλεξάντερ Φλέμινγκ, Σκωτσέζος γιατρός και ερευνητής, που ανακάλυψε την πενικιλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. (Γεν. 6/8/1881)

1978 Σοφία Βέμπο, Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. (Γεν. 10/2/1910)

Γιορτάζουν

Ευλόγιος, Ευλογία, Λουκρητία, Σωφρόνιος, Σωφρονία.

Επέτειοι

Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη

Παγκόσμια Ημέρα Υδραυλικών Εγκαταστάσεων