Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 8 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 8 Μαρτίου:

1887: Η Καλλιρρόη Παρρέν κυκλοφορεί την «Εφημερίδα των Κυριών».

1911: Γιορτάζεται για πρώτη φορά στις ΗΠΑ η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

2924: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της οικονομικής εφημερίδας «Η Ναυτεμπορική».

1944: Τελειώνει η Μάχη της Κοκκινιάς μεταξύ των δυνάμεων του ΕΛΑΣ από τη μία πλευρά και των γερμανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους από την άλλη. Οι Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους αποχωρούν, αφήνοντας στο πεδίο της μάχης 34 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΑΣ, που έχει 8 νεκρούς και 20 τραυματίες.

1970: Αποτυγχάνει δολοφονική απόπειρα κατά του αρχιεπισκόπου Μακάριου, ο οποίος βρίσκεται σε ελικόπτερο που μόλις έχει απογειωθεί. Οι δράστες ανήκουν στο χώρο των σκληροπυρηνικών ενωτικών του «Εθνικού Μετώπου».

1996: Χιλιάδες Ελληνίδες και Ελληνοκύπριες διαδηλώνουν έξω από την τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, διαμαρτυρόμενες για τις γυναίκες που βιάσθηκαν και βασανίσθηκαν στην Κύπρο κατά την τουρκική εισβολή.

Γεννήσεις

1790: Μάρκος Μπότσαρης, αγωνιστής της ελληνικής επανάστασης του 1821. (Θαν. 9/8/1823)

1849: Γεώργιος Βιζυηνός, λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Γεώργιου Μιχαηλίδη, έλληνας ποιητής και πεζογράφος. (Θαν. 15/4/1896)

1904: Νίκος Σκαλκώτας, έλληνας συνθέτης, που μετά θάνατον αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. (Θαν. 20/9/1949)

Θάνατοι

415: Υπατία, ελληνίδα νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός. (Γεν. 370)

1906: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ελληνίδα πεζογράφος. (Γεν. 1867)

2007: Βίκυ Βανίτα, ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 15/5/1948)