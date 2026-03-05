Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 5 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 5 Μαρτίου:

1913 Ο βασιλιάς των Ελλήνων Γεώργιος Α’ πέφτει νεκρός στη Θεσσαλονίκη από τις σφαίρες του Αλέξανδρου Σχινά, στην 50η επέτειο από της αναρρήσεώς του στο θρόνο. «Κακούργοι χείρες παραφρόνων εδολοφόνησαν εν Θεσσαλονίκη τον Βασιλέα, βυθίσασαι εις βαθύτατον πένθος το έθνος, εν ημέρες αγαλλιάσεως δια την πλήρωσιν πανελληνίων πόθων» ανακοινώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

1922 Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η πρώτη ταινία με θέμα τον Δράκουλα. Πρόκειται για την εντυπωσιακή εξπρεσιονιστική ταινία «Νοσφεράτου – Η συμφωνία του τρόμου», σε σκηνοθεσία Φρίντριχ Βίλχελμ Μουρνάου.

1940 Παρθενική παράσταση της Λυρικής Σκηνής Αθηνών, με την οπερέτα του Στράους «Νυχτερίδα». Εμπνευστής και πρώτος διευθυντής είναι ο Κωστής Μπαστιάς, τότε Γενικός Διευθυντής Κρατικών Σκηνών της Κυβέρνησης Μεταξά.

1956 Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Ο Δράκος», με πρωταγωνιστή τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Θεωρείται μία από τις κορυφαίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου.

1992 Ο φιλόσοφος Κώστας Αξελός αναγορεύεται επίτιμος διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου. Η καθιερωμένη ομιλία του είχε τίτλο «Από το εργαστήρι της σκέψης».

1994 Ενεργοποιείται το πρώτο πρόγραμμα spam στην ιστορία του Ίντερνετ για την αποστολή ανεπιθύμητων e-mail. To χρησιμοποιεί ένας αμερικανός δικηγόρος ονόματι Λόρενς Κάντερ για να διαφημίσει τις υπηρεσίας του. Η ονομασία spam για το συγκεκριμένο είδος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προέρχεται από το ομώνυμο τηλεοπτικό σκετς των Μόντι Πάιθον και καθιερώθηκε από τη διαδικτυακή κοινότητα.

Γεννήσεις

1857 Σωτήριος Βούλγαρης, Έλληνας κοσμηματοπώλης, ιδρυτής του διεθνούς οίκου πολυτελών προϊόντων Bulgari με έδρα τη Ρώμη. (Θαν. 1932)

1922 Πιερ Πάολο Παζολίνι, Ιταλός σκηνοθέτης, ποιητής, πεζογράφος και δοκιμιογράφος, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης Ιταλίας. (Θαν. 2/11/1975)

1942 Φελίπε Γκονζάλες, Ισπανός σοσιαλιστής πολιτικός, που διατέλεσε πρωθυπουργός της Ισπανίας από το 1982 έως το 1996.

Θάνατοι

1827 Πιερ Σιμόν Λαπλάς, Γάλλος μαθηματικός, αστρονόμος και φυσικός. Οι μελέτες του πάνω στη μηχανική του αστρονομικού συστήματος έδωσαν τεράστια ώθηση στην έρευνα του διαστήματος. (Γεν. 23/3/1749)

1827 Αλεσάντρο Βόλτα, Ιταλός φυσικός και εφευρέτης της μπαταρίας. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος. (Γεν. 18/2/1745)

2013 Ούγκο Τσάβες, Βενεζουελανός πολιτικός

2016 Ρέι Τόμλινσον, Αμερικανός προγραμματιστής. Θεωρείται ο άνθρωπος που ανακάλυψε το email. (Γεν. 23/4/1941)

Γιορτάζουν

Αρχέλαος, Κόνων.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αφοπλισμό και τη Μη Διάδοση