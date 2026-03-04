Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 4η Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 4 Μαρτίου:

1827 Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τις δυνάμεις του Κιουταχή στο Κερατσίνι.

1881 Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ αρχίζει να γράφει την πρώτη ιστορία του με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς. Τίτλος της: «Σπουδή στο Κόκκινο».

1924 Το τραγούδι γενεθλίων «Happy Birthday To You», δημοσιεύεται για πρώτη φορά στις ΗΠΑ.

1944 Αρχίζει η Μάχη της Κοκκινιάς μεταξύ των δυνάμεων του ΕΛΑΣ από τη μία πλευρά και των γερμανών κατακτητών και των ντόπιων συνεργατών τους από την άλλη. Θα τελειώσει στις 8 Μαρτίου, με την αποχώρηση των εισβολέων Γερμανών.

1966 Ο Τζον Λένον δηλώνει: «Είμαστε (οι Beatles) πιο δημοφιλείς και από τον Χριστό» και προκαλεί αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

2016 Ο Θεόδωρος Θεοδωρίδης, γιος του Σάββα Θεοδωρίδη, αναλαμβάνει γενικός γραμματέας της UEFA.

Γεννήσεις

1851 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Έλληνας διηγηματογράφος και ποιητής. (Θαν. 3/1/1911)

1943 Λούτσιο Ντάλα, Ιταλός τραγουδοποιός. (Θαν. 1/3/2012)

1968 Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός από τις 8 Ιουλίου 2019.

Θάνατοι

1193 Σαλάχ Αντ Ντιν Γιουσούφ, γνωστότερος ως Σαλαντίν, σουλτάνος της Αιγύπτου και της Συρίας, που κατατρόπωσε τους Σταυροφόρους. (Γεν. 1138)

2006 Μαρία Πλυτά, Ελληνίδα κινηματογραφίστρια, η πρώτη ελληνίδα σκηνοθέτιδα, με 25 ταινίες στο ενεργητικό της. («Τα Αρραβωνιάσματα», «Ο Λουστράκος», «Ο Ανήφορος») (Γεν. 26/11/1915)

2008 Έλενα Ναθαναήλ, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 19/1/1947)

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για την Λοίμωξη των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων

Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας