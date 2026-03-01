MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 1η Μαρτίου

THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 1η Μαρτίου:

86 π.Χ. Ο Λούκιος Κορνήλιος Σύλλας, επικεφαλής των ρωμαϊκών λεγεώνων, εισέρχεται στην Αθήνα και ανατρέπει τον τύραννο Αριστίωνα, τον οποίο υποστήριζε ο βασιλιάς του Πόντου Μιθριδάτης ΣΤ’.

1862 Ο κυβερνητικός στρατός καταστέλλει με αιματηρό τρόπο την εξέγερση που εκδηλώθηκε στο Ναύπλιο και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου κατά του Όθωνα (Ναυπλιακή Επανάσταση).

1923 Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα το Γρηγοριανό Ημερολόγιο. Η 16η Φεβρουαρίου 1923 ονομάζεται 1η Μαρτίου.

1935 Φιλοβενιζελικό στρατιωτικό κίνημα καταστέλλεται από τον Γεώργιο Κονδύλη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος διαφεύγει στην Ιταλία.

1938 Ιδρύεται από τον Κορεάτη επιχειρηματία Λι Μπιούνγκ-τσουλ η Samsung (τρία αστέρια στα κορεάτικα). Με την πάροδο του χρόνου θα εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές παγκοσμίως, με δραστηριότητα σε πολλούς τομείς (ναυπηγήσεις, ασφάλειες, ηλεκτρονικά κ.ά.).

1992 Ο Θεόδωρος Πάγκαλος προτείνει τη συγχώνευση σε ενιαίο κόμμα του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού. Ο γραμματέας του κινήματος, Άκης Τσοχατζόπουλος, αποδοκιμάζει τον κ. Πάγκαλο. Απορριπτικός και ο ΣΥΝ δια του Νίκου Κωνσταντόπουλου.

2000 Η συνεχής πτώση του γενικού δείκτη τιμών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών πυροδοτεί πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Οι μικροεπενδυτές χάνουν πολλά δισεκατομμύρια, καθώς οι περισσότεροι δανείζονταν χρήματα για την αγορά των μετοχών όταν ο δείκτης ήταν ακόμη ψηλά.

Γιορτάζουν

Ευδόκιος, Ευδοκία, Ορθόδοξος, Ορθοδοξία, Ορθούλα, Χαρίσιος, Χαρισία.

Επέτειοι

Ημέρα Μηδενικών Διακρίσεων
Μήνας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το Πολλαπλούν Μυέλωμα
Παγκόσμια Εβδομάδα Ψηφιακού Βιβλίου
Παγκόσμια Ημέρα Θαλάσσιων Λιβαδιών
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Αυτοβασανισμού
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικής Ραδιοτηλεόρασης
Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας

