ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 23 Φεβρουαρίου

THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου:

1455: Ο εφευρέτης της τυπογραφίας Ιωάννης Γουτεμβέργιος τυπώνει το πρώτο βιβλίο, τη Βίβλο.

1917: Ξεσπά στην Αγία Πετρούπολη η Φεβρουαριανή Επανάσταση, που θα οδηγήσει στις 2 Μαρτίου του 1917 στην πτώση του Τσάρου και τον τερματισμό της χιλιόχρονης βασιλείας στη Ρωσία.

1943: Οι γερμανοί κατακτητές ανακοινώνουν την πολιτική επιστράτευση των Ελλήνων, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν σε καταναγκαστικά έργα.

1945: Κατά τη διάρκεια της Μάχης της Ιβοζίμα μεταξύ Αμερικανών και Ιαπώνων, μία ομάδα αμερικανών πεζοναυτών φτάνει στην κορυφή του όρους Σουριμπάτσι και υψώνει την αμερικανική σημαία. Η φωτογραφία του Τζο Ρόζενταλ θα μείνει κλασική στο είδος της και θα βραβευτεί με Πούλιτζερ.

1983: Το οχηματαγωγό «Χρυσή Αυγή» βυθίζεται στα ανοιχτά της Καρύστου, με αποτέλεσμα 26 επιβαίνοντες να χάσουν τη ζωή τους.

2012: Άγνωστοι ανατινάζουν το αρτοποιείο του διεθνή διαιτητή Πέτρου Κωνσταντινέα στην Καλαμάτα. Το κατάστημα του διαιτητή και τέως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος γλιτώνει στην κυριολεξία από θαύμα, καταστρέφεται ολοσχερώς, ενώ ζημιές προκαλούνται και στα διπλανά καταστήματα και σε αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα κοντά.

Γεννήσεις

1685: Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ, γερμανός συνθέτης του όψιμου μπαρόκ. (Θαν. 14/4/1759)

1883: Καρλ Γιάσπερς, γερμανός υπαρξιστής φιλόσοφος και ψυχίατρος. Υποστήριξε ότι ο άνθρωπος συναισθάνεται την ύπαρξή του μέσα από οριακές καταστάσεις (αγώνας, πόνος, θάνατος, ενοχή, ευθύνη). (Θαν. 26/2/1969)

1924: Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός, βραβευμένος με Νόμπελ Ιατρικής το 1979 για την ανάπτυξη του αξονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή. (Θαν. 7/5/1998)

Θάνατοι

1957: Μαρίκα Νίνου, ρεμπέτισσα. (Γεν. 1/1/1918)

1965: Σταν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, άγγλος κωμικός. («Χοντρός και Λιγνός») (Γεν. 16/6/1890)

1974: Κοσμάς Πολίτης, έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του ’30. («Λεμονοδάσος», «Eroica») (Γεν. 16/3/1888)

Σαν σήμερα

