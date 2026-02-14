Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τη 14η Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου:

1477 Η Μάργκερι Μπρους στέλνει στον Τζον Πάστον το πρώτο ερωτικό γράμμα, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Απευθύνεται «Στον Αγαπημένο μου Βαλεντίνο».

1929 Η σφαγή του Αγίου Βαλεντίνου στο Σικάγο. Επτά γκάνγκστερ της συμμορίας του Μπαγκς Μοράν σκοτώνονται από μέλη της συμμορίας του Αλ Καπόνε που έχουν ντυθεί αστυνομικοί.

1973 Ο ΠΑΟΚ αποσπά ισοπαλία 1-1 σε φιλικό παιγνίδι από τον μεγάλο Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ. Τα γκολ πέτυχαν στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης ο Σταύρος Σαράφης και στο 88ο λεπτό ο Άρι Χάαν (μετέπειτα προπονητής του ΠΑΟΚ).

1989 Ο ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Χομεϊνί, εκδίδει φετφά και προσφέρει τρία εκατομμύρια δολάρια σε όποιον του φέρει την κεφαλή του Σαλμάν Ρούσντι επί πίνακι. Αιτία, το βιβλίο του «Σατανικοί Στίχοι», που ξεσήκωσε «θύελλα» στο μουσουλμανικό κόσμο.

1993 Κλιμακώνεται η κρίση στις σχέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τον ραδιοσταθμό ΣΚΑΙ και την εφημερίδα «Καθημερινή», συμφερόντων Γιάννη και Αριστείδη Αλαφούζου. Με πρωτοσέλιδο άρθρο της η «Καθημερινή» καλεί τον πρωθυπουργό να παραιτηθεί για το καλό της παράταξης με αφορμή το Μακεδονικό και των λανθασμένων χειρισμών του, όπως υποστηρίζει. Εντονότατη η αντίδραση του γραφείου Τύπου της ΝΔ, το οποίο σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «το λαθρεμπόριο του υποκριτικού πατριωτισμού δεν μπορεί να αποτελέσει σωσίβιο στις Αλαφούζειες θάλασσες της παρανομίας», υπονοώντας τις δικαστικές διώξεις της οικογένειας Αλαφούζου.

2006 Ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανακοινώνει τον πρώτο ανασχηματισμό της κυβέρνησής του. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Γεννήσεις

1884 Κώστας Βάρναλης, Ποιητής, συγγραφέας, κριτικός, μεταφραστής και εν γένει διανοούμενος της Αριστεράς, ο Κώστας Βάρναλης μας κληροδότησε ορισμένα σημαντικά έργα, όπως τις ποιητικές συνθέσεις «Το φως που καίει» (1922) και οι «Σκλάβοι Πολιορκημένοι» (1927), τη ριζοσπαστική μελέτη «Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική» (1925) και το πολύκροτο αφηγηματικό έργο « Η αληθινή απολογία του Σωκράτη» (1931). (Θαν. 16/12/1974)

1911 Μάους Χατσονίντες, Ολλανδός οδηγός αγώνων ταχύτητας, ελληνικής καταγωγής (Γκατσωνίδης) και εφευρέτης της πρώτης κάμερας παρακολούθησης της ταχύτητας των αυτοκινήτων, οι οποίες αργότερα έγιναν γνωστές ως Gatso. (Θαν. 29/11/1998)

1933 Μαντουμπάλα, διάσημη ινδή ηθοποιός, που πρωταγωνίστησε σε πολλές κλασσικές ταινίες του Μπόλιγουντ. Το ομώνυμο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζιδη είναι εμπνευσμένο απ’ αυτή. (Θαν. 23/2/1969)

Θάνατοι

1779 Τζέιμς Κουκ, σκωτσέζος θαλασσοπόρος και εξερευνητής. (Γεν. 27/10/1728)

1987 Κάρολος Κουν, Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου. (Γεν. 13/9/1908)

2015 Μικέλε Φερέρο, ιταλός επιχειρηματίας, δημιουργός της βιομηχανίας γλυκισμάτων Ferrero (Nutella, Kinder, Ferrero Rocher, Mon Cheri, Tic Tac. (Γεν. 26/4/1925)

Γιορτάζουν

Βαλεντίνος, Βαλεντίνη.

Επέτειοι

Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Αστυνομικών

Ημέρα των Ερωτευμένων (Αγίου Βαλεντίνου)

Παγκόσμια Ημέρα Συγγενών Καρδιοπαθειών