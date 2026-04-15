Θεσσαλονίκη: Στον Δήμο Καλαμαριάς το αρχείο του Γιάννη Κυριακίδη – “Επιστρέφει στην πατρίδα του”

Το φωτογραφικό αποτύπωμα μιας ολόκληρης εποχής, μέσα από τον φακό του σπουδαίου φωτορεπόρτερ Γιάννη Κυριακίδη, ενός καλλιτέχνη που ταύτισε το έργο του με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της ίδιας της χώρας, περνά πλέον σε δημόσια χέρια. Το πολύτιμο αρχείο του δωρίστηκε από την οικογένειά του στον Δήμο Καλαμαριάς, σηματοδοτώντας τη διάσωση και ανάδειξη ενός μοναδικού πολιτιστικού θησαυρού.

Πρόκειται για ένα εκτενές και πολυσήμαντο αρχείο που περιλαμβάνει 250.000 αρνητικά και λήψεις, 30.000 έγχρωμες και 3.000 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, καθώς και σπάνιες γυάλινες πλάκες και επαγγελματικά αντικείμενα του δημιουργού. Ένα ζωντανό ντοκουμέντο που καταγράφει περισσότερες από επτά δεκαετίες ιστορίας, αποτυπώνοντας με αυθεντικότητα τις μεγάλες και μικρές στιγμές της πόλης και των ανθρώπων της.

Τη δωρεά πραγματοποίησαν η σύζυγός του, Χρύσα Κυριακίδου, και η κόρη του, Αθηνά Κυριακίδου, παραδίδοντας το ανεκτίμητης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας αρχείο. Ήδη, μέρος του υλικού έχει ταξινομηθεί και ψηφιοποιηθεί, δημιουργώντας τις βάσεις για την περαιτέρω μελέτη και αξιοποίησή του, ενώ ο δήμος Καλαμαριάς θα συστήσει Επιτροπή Καταγραφής και Παραλαβής του αρχείου, η οποία θα αναλάβει την πλήρη καταγραφή του υλικού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας οργανωμένης προσπάθειας για την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και δημόσια πρόσβασή του.

Ξεχωριστό συμβολισμό έχει το γεγονός ότι το αρχείο επιστρέφει στον τόπο όπου γεννήθηκε και διαμορφώθηκε ο δημιουργός. Όπως ανέφερε με συγκίνηση η Χρύσα Κυριακίδου, «ο Κυριακίδης γυρίζει στην Καλαμαριά», εκεί όπου ξεκίνησε η διαδρομή του και καλλιεργήθηκε το βλέμμα του πάνω στην πόλη και τους ανθρώπους της. Η ίδια, επίσης καλλιτέχνης φωτογράφος, ανακοίνωσε ότι και η προσωπική της συλλογή θα δοθεί στον Δήμο Καλαμαριάς.

Η σημασία της συλλογής ξεπερνά τα όρια της Καλαμαριάς, καθώς το αρχείο Κυριακίδη συνιστά έναν πολύτιμο πυρήνα πολιτιστικής μνήμης για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη και τη νεότερη ελληνική ιστορία. Η αξιοποίησή του αναμένεται να δώσει ώθηση σε εκθέσεις, εκδόσεις και ερευνητικές πρωτοβουλίες, φέρνοντας το υλικό πιο κοντά στο κοινό.

«Η Καλαμαριά υποδέχεται με συγκίνηση έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Το αρχείο του Γιάννη Κυριακίδη δεν είναι μόνο ένα ανεκτίμητο τεκμήριο του παρελθόντος, αλλά ένας ζωντανός καθρέφτης της Θεσσαλονίκης και των ανθρώπων της. Η εμπιστοσύνη της οικογένειας μας τιμά και μας δεσμεύει να διαφυλάξουμε, να μελετήσουμε και να αναδείξουμε αυτόν τον πλούτο, ώστε να είναι διαθέσιμος στους πολίτες, στους ερευνητές και στις επόμενες γενιές», δήλωσε η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου.

Μέσα από αυτό το σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, η Καλαμαριά τιμά έναν δικό της άνθρωπο και ενισχύει την ιστορική μνήμη, την εκπαιδευτική γνώση και τη συλλογική της ταυτότητα.

Δείτε φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δήμος Καλαμαριάς:

Ο Γιάννης Κυριακίδης με φόντο τον Πύργο του ΟΤΕ

Ο Γιάννης Κυριακίδης με τις υποψήφιες στα βραβεία Μις Θεσσαλονίκη στη σκάλα Αρετσούς τη δεκαετία του ’70