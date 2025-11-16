Θεσσαλονίκη: “Μια βαλίτσα παραμύθια ταξιδεύουνε στον χρόνο” σήμερα στο Θέατρο Αυλαία

Η νέα παιδική παραγωγή της ομάδας DOT Ensemble ανοίγει τη μαγική της βαλίτσα και μας καλεί να ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, φαντασία και αξίες. Μια παράσταση για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού που θα παρουσιαστεί σε σχολεία και θεατρικούς χώρους, με στόχο να διασκεδάσει, να ψυχαγωγήσει αλλά και να προβληματίσει γύρω από τη θέση της παράδοσης και της τεχνολογίας στη ζωή των παιδιών.

Λίγα λόγια για την πλοκή

Η μικρή Άννα μεγαλώνει σε έναν κόσμο γεμάτο οθόνες και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Όμως, χάρη στο βιβλίο των παραμυθιών που της έχει δώσει η γιαγιά της γνωρίζει ήρωες παλιών ιστοριών: την Κυρά Καλή, το ποντικάκι Χαλβά, τη Φεγγαροντυμένη, τους Μήνες και τα αηδόνια. Οι ήρωες αυτοί θα τη βοηθήσουν να ανακαλύψει πως, πέρα από την τεχνολογία, υπάρχει ένας κόσμος φαντασίας, αγάπης και αξιών που παραμένει ζωντανός στον χρόνο και τη συντροφεύει σε όλη της τη ζωή, μέχρι τα βαθιά της γεράματα.

Η γιαγιά έλεγε πάντα… Η μαγεία δεν έχει ηλικία, απλώς αλλάζει εποχή!

Θέματα που θίγονται

Η παράσταση, με χιούμορ και τρυφερότητα, αγγίζει ζητήματα που απασχολούν κάθε γονιό και εκπαιδευτικό σήμερα:

Η σχέση των παιδιών με την τεχνολογία και η ανάγκη για ισορροπία.

Η αξία της παράδοσης και των παραμυθιών ως φορέων μνήμης και αξιών.

Η σημασία της αγάπης, της διαφορετικότητας, της ελεύθερης επιλογής και της αληθινής φιλίας.

Η δύναμη του διαλόγου, της συγγνώμης και της αποδοχής.

Η αναζήτηση της ουσίας στα απλά, καθημερινά πράγματα.

Σκηνοθετική προσέγγιση

Με τραγούδι, μάσκες, κίνηση, κουκλοθέατρο και συνεχή μεταμόρφωση των ηθοποιών σε διαφορετικούς ρόλους, δημιουργούμε μια μαγική ατμόσφαιρα όπου το παραμύθι συναντά το σήμερα. Στόχος μας είναι τα παιδιά να διασκεδάσουν, να συγκινηθούν αλλά και να προβληματιστούν, παίρνοντας μαζί τους μηνύματα που θα τα συνοδεύουν στην καθημερινότητά τους.

Συντελεστές

Σύλληψη – αρχική ιδέα: Δημήτρης Κρίκος

Πρωτότυπο κείμενο: Λίλα Παντελίδου

Προσαρμογή κειμένου: Η Ομάδα

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κρίκος

Σκηνικά: Η Ομάδα

Κοστούμια: Νεφέλη Νικολαΐδου

Κίνηση: Μέλπω Βασιλικού

Μουσική: Μάριος Αποστολακούλης

Φωτισμοί: Αθηνά Μπανάβα

Κατασκευές: Βαγγέλης Ξόνογλου

Β. Σκηνοθέτη: Χάρης Θώμος

Φωτογραφία – Trailer: Ντάνιελ Τατούσι

Γραφιστική επιμέλεια: Χάρης Θώμος

Υπεύθυνη επικοινωνίας – Υπεύθυνη σχολείων: Μαρία Τότσκα, τηλ: 6983030542

Παραγωγή: DOT Ensemble

Παίζουν:

Νεφέλη Γκίκογλου

Λένα Νεστορίδου

Κωνσταντίνος Τερζόγλου

Πληροφορίες

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης 11.00

Θέατρο Αυλαία, Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 136

Διάρκεια παράστασης: 65’

Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία

Εισιτήρια:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/mia-balitsa-paramythia-taksideuoune-sto-xrono

& στο ταμείο του θεάτρου

Κρατήσεις στο 231 023 0013

Πληροφορίες για παραστάσεις σε σχολεία: Μαρία Τότσκα 6983030542