ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Αναβάλλονται τρεις εκδηλώσεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

THESTIVAL TEAM

Τρεις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη αναβάλλονται λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοινώθηκε ότι λόγω της κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων αναβάλλονται οι παρακάτω πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου:

  • Η Μουσική παράσταση «Του Φεγγαριού και της Ορχήστρας» που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή 15/3
  • Η Παρουσίαση του βιβλίου «Στο Χαμένο Τρένο» που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 21/3
  • Η «Λίνα Νικολακοπούλου – Συνάντηση με τους Δημιουργούς» που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 23/3

“Οι ανωτέρω εκδηλώσεις θα προσδιορισθούν ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις για τις οποίες θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση”, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη.

