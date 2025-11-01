Εκατό χρόνια Μίκης Θεοδωράκης: Μεγάλο αφιέρωμα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου από σήμερα στον Έλληνα δημιουργό

Τραγούδια και μουσικές που έγραψαν ιστορία, μελωδίες που σημάδεψαν ανεξίτηλα τις ψυχές μας και έγιναν φως, μετουσιώνοντας την πίστη σε έναν καλύτερο κόσμο με ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη, ξαναζωντανεύουν στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων που διοργανώνει, από τη 1 έως τις 5 Νοεμβρίου, ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.

Μέσα στο θέατρο που φέρει το όνομά του, το Πολυλειτουργικό Κέντρο – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», ήχοι, φωνές, μνήμες και συγκίνηση θα γίνουν το μονοπάτι για να συναντήσουμε τον παγκόσμιο δημιουργό που δίδαξε με το έργο του πως «Η μουσική είναι αγώνας και η τέχνη είναι στάση ζωής».

Ορχηστρικές παρουσιάσεις, χορωδιακές συναντήσεις, μουσικές συναυλίες και αφιερωματικές ομιλίες συνθέτουν το πρόγραμμα των πενθήμερων εκδηλώσεων, που θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να ταξιδέψει αλλά και να αφουγκραστεί τον δημιουργό, που με τη μουσική και τη συνολική προσφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό πέρασε στην αιωνιότητα.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 20.00 – “Η Φιλαρμονική ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη”

Συναυλία με τη Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου σε συνεργασία με τη Χορωδία του Ωδείου “Εν Αρμονία”

Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 11.00πμ – “Χορωδιακή Συνάντηση”

Συμμετέχουν οι χορωδίες: ΚΑΠΗ Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, Εστίας και Σουρωτής – Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μ. Αλεξάνδρος Γαλατάδων Δήμου Πέλλας, Φιλοπρόοδος Επιμορφωτικός Συλλόγος Καλής, Χορωδία Δήμου Βισαλτίας “Η Γερακίνα”.

Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 20.00 – “Ο αιώνιος Μίκης Θεοδωράκης”

με τον Παναγιώτη Καραδημήτρη και τον Δημήτρη Νικολούδη. Αφήγηση – Παρουσίαση: Παναγιώτης Δόϊκος, αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας του ΑΠΘ

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20.00 – “Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες τραγουδούν Μίκη Θεοδωράκη”

Συμμετέχουν: Παντελής Θεοχαρίδης, Φώτης Θεοδωρίδης, Κατερίνα Σιάπαντα, Μιχάλης Παπαζήσης.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Βασίλης Πρατσινάκης – Σάκης Κοντονικόλας

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου – “Μια ζωή τραγούδι”

Μουσικός Καλλιτεχνικός Σύλλογος Φιλομήλα.

Τραγούδι: Γεράσιμος Ανδρεάτος

Παράλληλα από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου στο φουαγιέ του Θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» θα λειτουργήσει έκθεση εικαστικών του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βορείου Ελλάδος (ΣΚΕΤΒΕ) με τίτλο “Ο Μίκης των Ποιητών”.

Πληροφορίες

Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» – Πολυλειτουργικό Κέντρο Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, Παρατσίκογλου 1, Ελευθέριο Κορδελιό