ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από σήμερα η Έκθεση "Διαδρομές Μνήμης" στο Πολιτιστικό Κέντρο της Β' Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης

THESTIVAL TEAM

Στο Πολιτιστικό Κέντρο της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, (Μοναστηρίου 93 -1ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί η έκθεση ”ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΝΗΜΗΣ” του Συλλόγου Κοινωνικοοικονομικής Δικτύωσης και Αλληλοβοήθειας COSMUS DIY σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αλτσχάιμερ και το 3ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 9/3/2026 έως 13/3/2026 και ώρες από 18.00-20.00 καθημερινά.

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική και διαγενεακή δράση που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ γενεών μέσα από «διαδρομές» αντικειμένων μνήμης. Παράλληλα, τα παιδιά εκπαιδεύονται σε βασικές αρχές παρουσίασης και επιμέλειας έκθεσης.

Τα «αντικείμενα μνήμης» μπορεί να είναι υλικά (π.χ. μικροαντικείμενα, φωτογραφίες κ.λπ.) ή άυλα (π.χ. τραγούδια, αφηγήσεις, παραμύθια κ.ά.). Η παραγωγή και η επιμέλεια του περιεχομένου θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τα 16 συμμετέχοντα παιδιά, τα οποία θα παρουσιάσουν από ένα έως τρία αντικείμενα το καθένα. Ως εκ τούτου, το τελικό περιεχόμενο της έκθεσης θα διαμορφωθεί από τα ίδια τα παιδιά στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

