Ζαχαράκη: Το όραμα πενήντα ετών γίνεται πλέον πραγματικότητα

Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, ένα δημόσιο, πλήρως αυτοδιοικούμενο ΑΕΙ ειδικού σκοπού, με πανεπιστημιακές σπουδές, ερευνητική διάσταση και προοπτική για τις επόμενες γενιές δημιουργών, υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, για τη νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε η κυβέρνηση για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στις παραστατικές τέχνες. Η Σοφία Ζαχαράκη αναφερόμενη στον πυρήνα του σχεδίου νόμου, χαρακτήρισε ιστορική τομή την ίδρυση της ΑΣΠΤΕ που «απαντά σε ένα αίτημα δεκαετιών του καλλιτεχνικού και δημιουργικού κόσμου της χώρας. Ενός κόσμου για τον οποίο είμαστε υπερήφανοι, γιατί με το έργο του, επί σειρά γενεών, ανέδειξε την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό πολύ πέρα από τα όρια της χώρας». Η Πολιτεία οφείλει σε αυτούς τους ανθρώπους ένα σταθερό, δημόσιο και υψηλών προδιαγραφών πλαίσιο εκπαίδευσης, δημιουργίας, έρευνας και εξέλιξης, είπε η υπουργός Παιδείας και πρόσθεσε ότι θεμελιώνεται ένα ίδρυμα σχεδιασμένο για τη φύση των παραστατικών τεχνών, που οργανώνει πρώτο, δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών, αναπτύσσει έρευνα και παρέχει παιδαγωγική εκπαίδευση και εξειδίκευση. Ένα ίδρυμα στο οποίο η καλλιτεχνική πράξη και η δεξιότητα αναγνωρίζονται ως πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου.

Η νέα Σχολή, ανέφερε η υπουργός, οργανώνεται σε πέντε Τμήματα, που συνδέονται οργανικά με πέντε ιστορικούς δημόσιους φορείς του πεδίου, το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. «Οι φορείς αυτοί δεν μένουν έξω από το νέο εγχείρημα. Αποτελούν ενεργό μέρος του, μέσα από προγραμματικές συμβάσεις, κοινή αξιοποίηση εμπειρίας, τεχνογνωσίας και υποδομών, με σεβασμό στο αυτοδιοίκητο του νέου ιδρύματος», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη.

Κρίσιμο στοιχείο είναι, όπως είπε, ότι η μετάβαση δεν γίνεται με θεσμικό κενό. Η ΑΣΠΤ μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, με χρήση υφιστάμενων υποδομών και με ρεαλιστικούς όρους εφαρμογής, χωρίς να εξαρτάται από την προηγούμενη ολοκλήρωση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. «Αυτό σημαίνει σοβαρή μεταρρύθμιση. Όχι μόνο να θεσπίζεις, αλλά και να μπορείς να εφαρμόζεις», ανέφερε, σε αυτό το πνεύμα, η υπουργός Παιδείας.

Παράλληλα, επισήμανε, θεσπίζεται ειδικό σύστημα εισαγωγής, προσαρμοσμένο στη φύση των σπουδών, με ειδικές εξετάσεις, υποχρεωτική δια ζώσης αξιολόγηση καλλιτεχνικών δεξιοτήτων και συμπληρωματική γραπτή και προφορική δοκιμασία. Προβλέπεται δε ειδικό πλαίσιο για το διδακτικό προσωπικό, όπου συνεκτιμώνται όχι μόνο τα ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά και το διακεκριμένο καλλιτεχνικό ή επιστημονικό έργο, η επαγγελματική εμπειρία και η αυτοδύναμη διδασκαλία. Προβλέπεται επίσης Ειδικό Καλλιτεχνικό Προσωπικό, ώστε το ίδρυμα να μπορεί να εντάσσει εξέχουσες προσωπικότητες της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Στο ίδιο πνεύμα συστήνεται και Καλλιτεχνικό Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται και οι πέντε φορείς», σημείωσε.

«Το νομοσχέδιο όμως δεν εξαντλείται στην ίδρυση της ΑΣΠΤ. Ρυθμίζει συνολικά το τοπίο της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με κανόνες, διαβάθμιση και πραγματικές προοπτικές συνέχειας», είπε η κ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι συστήνεται νέα κατηγορία Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, αντίστοιχη μισθολογικά και υπηρεσιακά με την κατηγορία ΤΕ. Οι τίτλοι των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και των Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης εντάσσονται στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

«Η πρόβλεψη που φέρνουμε είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν κινούμαστε έξω από το θεσμικό και συνταγματικό πλαίσιο. Αντιθέτως, ερχόμαστε να δώσουμε καθαρή και ασφαλή λύση εκεί που για χρόνια υπήρχε ασάφεια. Στην πράξη, εξομοιώνουμε τα πτυχία αυτά με τα πτυχία των ΤΕΙ ως προς τα επαγγελματικά και υπηρεσιακά αποτελέσματα που ρυθμίζονται με το παρόν πλαίσιο, και βεβαίως δίνουμε τη δυνατότητα της διαπερατότητας, ώστε με σαφείς ακαδημαϊκές γέφυρες να μπορεί κανείς να οδηγηθεί και στο επίπεδο 6.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, δημιουργούνται σαφείς και θεσμοθετημένοι ακαδημαϊκοί διάδρομοι προς το επίπεδο 6, είτε μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων σε ΑΕΙ είτε μέσω ειδικών προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων. Αυτή είναι η ουσία της διαπερατότητας με όρους σοβαρούς, εφαρμόσιμους και ακαδημαϊκά έντιμους», είπε η Σοφία Ζαχαράκη και υπογράμμισε: «Θέλω πραγματικά να καλέσω όλους να μελετήσουν προσεκτικά τις διατάξεις. Θα δουν ότι έχει υπάρξει κάθε δυνατή μέριμνα, ώστε οι άνθρωποι της τέχνης να βρουν τον δρόμο της ΑΣΠΤ διάπλατα ανοιχτό, με πλήρη επίγνωση της ιδιαιτερότητας του χώρου της τέχνης, αλλά και με την αναγκαία ισορροπία που απαιτεί η συγκρότηση ενός ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό ακριβώς ήταν το δύσκολο. Να συναντηθούν δημιουργικά η ιδιομορφία του καλλιτεχνικού πεδίου με τις απαιτήσεις ενός ΑΕΙ. Και αυτό ακριβώς επιχειρούμε με υπευθυνότητα.

Εξίσου σημαντική είναι και η μεταφορά της αρμόδιας Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μαζί με τις αρμοδιότητες, το προσωπικό, τις οργανικές θέσεις και την υλικοτεχνική της υποδομή. Για πρώτη φορά συγκεντρώνεται σε ένα υπουργείο η ευθύνη σχεδιασμού, εποπτείας και εφαρμογής της πολιτικής για την καλλιτεχνική εκπαίδευση».

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε και στις προβλέψεις του σχεδίου νόμου για το δημόσιο σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικά και επισήμανε ότι:

-Στις σχολικές βιβλιοθήκες εισάγεται πλήρες θεσμικό πλαίσιο και υποστηρίζεται μια παρέμβαση 60 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο σχεδιασμός αφορά 652 σχολικές βιβλιοθήκες, από τις οποίες 252 είναι νέες και 400 αναβαθμίζονται, ενώ 8.143 σχολικές μονάδες ενισχύονται με συλλογές φιλαναγνωσίας. Προβλέπεται επίσης στελέχωση με 400 βιβλιοθηκονόμους και ψηφιακή διασύνδεση με την Εθνική Βιβλιοθήκη και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες.

-Στο δημόσιο σχολείο εισάγεται και το International Baccalaureate, με πλήρες πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας. «Εδώ χρειάζεται σαφήνεια. Δεν φέρνουμε τώρα το ΙΒ στο δημόσιο σχολείο ως άγνωστο ή νέο τίτλο. Το International Baccalaureate προβλέπεται ήδη από τον ν. 2327/1995 ως τίτλος ισότιμος προς το απολυτήριο λυκείου. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι κάτι διαφορετικό και πολύ πιο ουσιαστικό. Φέρνουμε στην πράξη τη δυνατότητα υλοποίησης αυτού του πλαισίου μέσα στη δημόσια εκπαίδευση, με συγκεκριμένους όρους οργάνωσης, στελέχωσης και πιστοποίησης. Έχουν ήδη επιλεγεί δεκατρία υποψήφια σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ηράκλειο, έχουν πραγματοποιηθεί επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και έχει δρομολογηθεί η διαδικασία πιστοποίησης, ώστε από τον Σεπτέμβριο του 2026 τα πρώτα πιστοποιημένα δημόσια σχολεία να μπορούν να ξεκινήσουν το πρόγραμμα. Και βεβαίως, καμία συζήτηση δεν γίνεται για ένταξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο μέσω ΙΒ. Στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας η εισαγωγή γίνεται μόνο μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά», είπε η κ. Ζαχαράκη.

Αναφερόμενη στους άλλους πυλώνες του σχεδίου νόμου, η υπουργός Παιδείας επισήμανε ότι:

-Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αναβαθμίζεται ουσιαστικά. Επεκτείνεται και στη Γ΄ Γυμνασίου, οι ατομικές συνεδρίες αυξάνονται από μία σε δύο και προβλέπεται ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω του gov.gr, που αναπτύσσεται από τον ΕΟΠΠΕΠ για λογαριασμό του υπουργείου.

-Στη γλωσσομάθεια, θωρακίζεται και ψηφιοποιείται το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Για την περίοδο 2026-2030 προβλέπεται προϋπολογισμός 20,8 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ΚΠΓ, με νέα πλατφόρμα εξετάσεων, προσαρμοστικές εξετάσεις μέσω υπολογιστή και Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων. Από το σχολικό έτος 2026-2027, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν στις εξετάσεις για μία από τις γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο τους.

-Παράλληλα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για κρίσιμα ζητήματα διοικητικής και ακαδημαϊκής λειτουργίας, για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, για κοινά μεταπτυχιακά με ιδρύματα της αλλοδαπής, για την απασχόληση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα ως εντεταλμένων διδασκόντων, για ζητήματα ακαδημαϊκής ισοδυναμίας, αλλά και για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Και εκεί παρεμβαίνουμε σε ένα πεδίο με πραγματικό μέγεθος και πραγματικές ανάγκες, που σήμερα αριθμεί 930 εκπαιδευτικές μονάδες, 14 Συντονιστικά Γραφεία και 752 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας τη διοικητική ευελιξία, τη διαφάνεια στην επιλογή στελεχών και τη δυνατότητα παραμονής έμπειρων εκπαιδευτικών όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συνέχεια του εκπαιδευτικού έργου.

«Με το παρόν νομοσχέδιο λύνουμε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για τις παραστατικές τέχνες. Οργανώνουμε με κανόνες ένα πεδίο που για χρόνια παρέμενε κατακερματισμένο. Δημιουργούμε πραγματικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές. Επενδύουμε στη δημιουργία, στην ποιότητα, στη διαπερατότητα και στη θεσμική σοβαρότητα. Το όραμα πενήντα ετών γίνεται πλέον πραγματικότητα. Και είμαστε εδώ όχι απλώς για να το εξαγγείλουμε, αλλά για να το υλοποιήσουμε μαζί», σημείωσε η υπουργός Παιδείας καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις να προσέλθουν σε έναν διάλογο αντάξιο σε μια νομοθετική παρέμβαση η οποία «έρχεται να υλοποιήσει ένα όραμα ετών για τον καλλιτεχνικό και δημιουργικό κόσμο της χώρας, ο οποίος μας κάνει περήφανους».

Σήμερα πρώτη ημέρα συζήτησης του σχεδίου νόμου στην επιτροπή της Βουλής, η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας Αγγελική Δεληκάρη είπε ότι η Ελλάδα αποκτά, για πρώτη φορά, ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα αποκλειστικά για τις παραστατικές τέχνες, με σαφή οργάνωση και ενιαία δομή, που θα παρέχει σπουδές πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, δηλαδή προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, που θα προωθεί και θα αναπτύσσει παράλληλα την έρευνα, παρέχοντας παιδαγωγική εκπαίδευση και εξειδίκευση. Η βουλευτής της ΝΔ είπε ότι η διαδικασία εισαγωγής στα τμήματα θα γίνεται μέσω ειδικών εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων δια ζώσης εξετάσεων ή ακροάσεων ενώ η φοίτηση θα διέπεται από ειδικούς κανόνες προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις των παραστατικών τεχνών. Η σχολή θα στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ, συμπεριλαμβανομένων καταξιωμένων καλλιτεχνών καθώς και αποφοίτων ανώτερης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι της ΑΣΠΤ θα λαμβάνουν πτυχίο ΑΕΙ, ενισχύοντας τη θεσμική ένταξη των παραστατικών τεχνών στην ανώτατη δημόσια εκπαίδευση και τη διεθνή αναγνώριση του πεδίου, με στόχο υψηλά πρότυπα ποιότητας, καλλιτεχνικής αριστείας και ερευνητικής προοπτικής, είπε η κ. Δεληκάρη.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης είπε ότι το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή δεν έχει σχέση με το προσχέδιο στο οποίο είχε καταλήξει η αρχική διαβούλευση με τους εκπροσώπους των καλλιτεχνικών θεσμικών φορέων. «Το νομοσχέδιο είναι νομοσχέδιο συμμόρφωσης που καλείται να προσαρμοστεί σε σειρά αποφάσεων εθνικών ή ευρωπαϊκών δικαστηρίων που διάφορους λόγους έκριναν ως ασύμβατα με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο, νομοθετήματα ή κανονιστικές πράξεις, προϊόντα κακής νομοθέτησης και εσφαλμένων επιλογών της εκτελεστικής εξουσίας», είπε ο κ. Παραστατίδης και επισήμανε: «Όταν είχε προαναγγελθεί η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί στην κοινή, μέσα από τα γνωστά επικοινωνιακά κανάλια της κυβέρνησης, ότι συγκέντρωνε την υποστήριξη ή έστω τη θετική ανταπόκριση σύσσωμης της καλλιτεχνικής κοινότητας της χώρας. Μάλιστα διαβάζοντας τις ανακοινώσεις των θεσμικών φορέων που εκπροσωπούν τον καλλιτεχνικό κόσμο, τους απόφοιτους των καλλιτεχνικών σχολών, τους εκπαιδευτικούς, στην άτυπη προνομοθετική φάση διαβούλευσης, υπήρχε μια κατ’ αρχήν συμφωνία, η οποία αποτυπώθηκε μάλιστα σε ένα προσχέδιο νομοσχεδίου. Όπως όμως καταγγέλλουν σήμερα εκπρόσωποι των καλλιτεχνικών φορέων, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε δεν έχει καμία σχέση με το προσχέδιο στο οποίο κατέληξε η αρχική διαβούλευση, με συνέπεια μια μεταρρύθμιση που ενώ ο επικοινωνιακός μηχανισμός μας είχε πείσει ότι συγκέντρωνε τη υποστήριξη σύσσωμου του καλλιτεχνικού κόσμου, σήμερα να μην υπάρχει άνθρωπος να πει μια καλή κουβέντα γι΄αυτό. Έχουν ξεσηκωθεί όλοι για διαφορετικούς λόγους ο καθένας», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Φέρνετε με fast track διαδικασίες, σε δύο νύχτες κυριολεκτικά, νομοσχέδιο 100 άρθρων. Πιστεύετε ότι θα περάσει αδιάβαστο, ότι θα περάσει νύχτα. Δεν είναι έτσι. Και ξενυχτίσαμε και το διαβάσαμε και μαζί με εμάς έχουν χάσει τον ύπνο τους οι άνθρωποι που ασχολούνται χρόνια, που διεκδικούν σοβαρές μεταρρυθμίσεις στο χώρο του πολιτισμού και που σήμερα αντιλαμβάνονται ότι εσείς και τους εμπαίζετε και σπαταλάτε μια ευκαιρία», είπε η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου και παρατήρησε ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες και ολόκληρος καλλιτεχνικός κόσμος βρίσκεται ξανά σε αναβρασμό. «Οι άνθρωποι του πολιτισμού περίμεναν από την κυβέρνηση μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση. Η βασική διεκδίκησή τους είναι η κατοχύρωση μιας δίκαιης διαβάθμισης των ήδη υπαρχουσών σπουδών, η αναβάθμισή τους και η ουσιαστική διασύνδεσης της ανώτερης με την ανώτατη εκπαίδευση», είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως εμπόρευμα και δεν φέρνει ένα ολοκληρωμένο νομοθέτημα που ο καλλιτεχνικός κόσμος περίμενε για δεκαετίες.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Ιωάννης Δελής είπε ότι ενώ πέρασαν τρία χρόνια από τις μεγάλες κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών, η κυβέρνηση φέρνει σήμερα ένα νομοσχέδιο εμπορευματοποιεί ακόμα περισσότερο την ήδη μεγάλη αγορά των προϊόντων της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ώστε αυτή η αγορά να συμπεριλάβει και ανώτατο επίπεδο, γιατί η τέχνη και οι σπουδές αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα για ελάχιστους από την κυβέρνηση. «Η κυβέρνηση παίρνει τις πέντε κρατικές σχολές που λειτουργούν χρόνια τώρα, τις κολλάει όπως-όπως μεταξύ τους, κοτσάρει πάνω τους και μια φανταχτερή ταμπέλα που γράφει Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών, τις μεταφέρει από το υπουργείο Πολιτισμού στο υπουργείο Παιδείας και αυτό ήταν. Τον βγάλατε τον λαγό από το καπέλο. Κάνατε και τα βαφτίσια και όλα ωραία και καλά…Πρόκειται φυσικά για μια εικόνα πέρα για πέρα μαγική και ψεύτικη», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ.

Η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου, επισήμανε ότι τα αρνητικά σχόλια στη διαβούλευση, για το νομοσχέδιο αυτό, είναι «τεράστια» και «πρώτη φορά, υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις». «Με ποιους μιλήσατε τελικά; Ποιοι ήταν αυτοί με τους οποίους διαβουλευθήκατε;», είπε η βουλευτής απευθυνόμενη στην κυβέρνηση, και κατήγγειλε ότι το νομοσχέδιο πάσχει από προχειρότητα και από σκοπιμότητα. «Το νομοσχέδιο έχει πολλές εξουσιοδοτικές διατάξεις. Η μεταφορά κρίσιμων ρυθμίσεων σε μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις είναι πάγια τακτική της κυβέρνησης, και μάλιστα οι ρυθμίσεις αυτές καταλήγουν να είναι καθαρά πελατειακού χαρακτήρα», σχολίασε η κ. Αναγνωστοπούλου και εκτίμησε ότι με το νομοσχέδιο ανοίγει ο δρόμος για μεγαλύτερη διείσδυση του ιδιωτικού τομέα στο Δημόσιο, ενώ σκοπίμως μένουν θολά κρίσιμα ζητήματα για την φερόμενη ανωτατοποίηση. «Οι εισακτέοι σε αυτή τη Σχολή θα είναι όσοι μπορούν οι συγκεκριμένες υποδομές να σηκώσουν. Αυτό δεν είναι εθνικό εγχείρημα. Την ίδια στιγμή υποβαθμίζονται οι καλλιτεχνικές σχολές, οι ιδιωτικές δραματικές σχολές και όλες οι άλλες ανώτερες σχολές», είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Σοφία Ασημακοπούλου, είπε ότι η ίδρυση Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος χωρίς να προηγείται συνολικός σχεδιασμός για τον ακαδημαϊκό χάρτης της χώρας, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα της επιλογής αυτής. Η βουλευτής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενώ δεν έχει σαφές στρατηγικό σχέδιο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση, ισχυρίζεται σήμερα ότι με ένα αόριστο ΦΕΚ, θα φτιάξει μια ολόκληρη πανεπιστημιακή δομή.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Ανδρέας Βορύλλας υπογράμμισε ότι μια Πολιτεία που σέβεται τον εαυτό της, οφείλει να οργανώσει την καλλιτεχνική εκπαίδευση με σοβαρότητα και θεσμική πληρότητα. Ο βουλευτής είπε ότι η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών αποτελεί διαχρονικό αίτημα της καλλιτεχνικής κοινότητας και η αναβάθμιση των σπουδών στο χορό, το θέατρο και τη μουσική, σε επίπεδο εκπαίδευσης, ήταν θεσμικό κενό που έπρεπε να καλυφθεί εδώ και 10ετίες και το γεγονός ότι η σήμερα η Βουλή συζητά την ένταξη των παραστατικών τεχνών στο ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα, συνιστά αναμφίβολα ένα βήμα.

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας, σχολίασε ότι ο κλάδος των ηθοποιών, των σκηνοθετών, των καθηγητών υποκριτικής, σκηνοθεσίας, χορού και άλλων σχετικών αντικειμένων, όχι μόνο δεν έχει αγκαλιάσει το σχέδιο νόμου αλλά σε μεγάλο μέρος του, απαιτεί την απόσυρσή του. «Δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε στην τέχνη τη θέση που της αξίζει και μάλιστα σε μια χώρα που γέννησε τις τέχνες. Ποιοι αποφασίζουν για την καλλιτεχνική εκπαίδευση; Ποιοι καθορίζουν τα προγράμματα σπουδών, με ποια κριτήρια, ποιες προτεραιότητες; Αν κάτι ανέδειξε η δημόσια συζήτηση είναι ότι οι ίδιοι οι καλλιτέχνες αισθάνονται πως δεν ακούγονται, ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς αυτούς. Ότι η πολιτική για τον πολιτισμό σχεδιάζεται από τα πάνω και αυτό είναι ένα βαθιά προβληματικό μοντέλο. Ας μην γελιόμαστε. Αυτή η εσπευσμένη απόφαση να ασχοληθείτε με το θέμα, δεν είναι από το ειλικρινές σας ενδιαφέρον αλλά επειδή το ΣτΕ ακύρωσε το απαράδεκτο ΠΔ που μας κατέταξε στα απολυτήρια Λυκείου και επειδή ο πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι μέσα στην 8ετία θα γίνει το πανεπιστήμιο. Όμως η τέχνη δεν μπορεί να ρυθμίζεται χωρίς τους ανθρώπους της και να σχεδιάζεται χωρίς τη συμμετοχή των δημιουργών», είπε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σε παρέμβασή του ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας αντέτεινε όμως ότι οι φορείς που άμεσα τους αφορά το νομοσχέδιο το είχαν στα χέρια τους πολύ προτού αυτό μπει στη διαβούλευση και ότι προηγήθηκαν πολλές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του νέου πλαισίου που συνδιαμορφώθηκε από εκείνους που τους αφορά. «Είναι λυπηρό για εμένα, να έρχεται ένα νομοσχέδιο πραγματικά καλό, μια μεταρρύθμιση που δεν έχει κανέναν χαμένο, να ακούω την αντιπολίτευση να λέει όσα είπε, με εξαίρεση τον ειδικό αγορητή της “Νίκης” που παρά τις επιφυλάξεις που διατύπωσε, είπε ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση», σχολίασε ο κ. Φωτήλας και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει κανένας φορέας που να βγαίνει χαμένος από το νομοσχέδιο».

