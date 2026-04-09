Ζαχαράκη: Έχουμε πέντε νέες αιτήσεις για ιδιωτικά πανεπιστήμια – Το 2027 τα νέα βιβλία

Την ύπαρξη 5 νέων αιτήσεων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι η αρμόδια επιτροπή αποφασίζει για τη χορήγηση αδειών.

Αναλυτικά, η υπουργός Παιδείας μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σημείωσε πως τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του νόμου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων υπάρχει η αίτηση από το πανεπιστήμιο του Georgetown το οποίο ξεκινά δύο μεταπτυχιακά με τη ΔΕΗ, το ένα φέτος σχετικό με τη διοίκηση στελεχών και το δεύτερο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη του χρόνου.

Επιπλέον υπάρχει η αίτηση του πανεπιστημίου Roger Williams μαζί με το Deree, ενώ στο ίδιο στάδιο βρίσκεται και το European university από την Κύπρο, το οποίο εάν πάρει τη σχετική πιστοποίηση θα έχει τις εγκαταστάσεις του στην Παλλήνη.

Αίτηση σχετικά με τμήματα για τον πρωτογενή τομέα έχει καταθέσει και το Iowa State University για τη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία Γεωργική Σχολή.

Ακόμα, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, για την επόμενη χρονιά υπάρχει αίτηση του πανεπιστήμιο του Sunderland.

«Η χώρα μπορεί να γίνει περιφερειακός και διεθνής κόμβος εκπαιδευτικής πολιτικής από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα» τόνισε η Σ. Ζαχαράκη και πρόσθεσε ότι υπάρχει παρά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσέλκυση ξένων φοιτητών για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα των δημόσιων πανεπιστήμιων.

Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να βρεθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική για τις πανελλαδικές εξετάσεις, σημείωσε η Σοφία Ζαχαράκη επισημαίνοντας ότι το σύστημα θα αλλάξει σε τουλάχιστον 4-5 χρόνια.

«Βάζουμε τους πόρους για να καλλιεργηθεί μια άλλη νοοτροπία» τόνισε η υπουργός Παιδείας, προσθέτοντας ότι «από το 2027 θα έχουμε νέα βιβλία».

Τέλος, όσον αφορά στην τράπεζα Θεμάτων σημείωσε ότι έρχονται αλλαγές, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι καταγράφεται αύξηση 25-30% στην παρακολούθηση του ψηφιακού φροντιστηρίου.

Σοφία Ζαχαράκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: Η Εθνική προκρίθηκε στην τελική φάση του World Cup

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σήμερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Παπαστεργίου: Υψηλά πρόστιμα στις πλατφόρμες που δεν θα συμμορφωθούν με την απαγόρευση στους ανηλίκους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Περιφερειακό τα ξημερώματα της Μ. Πέμπτης – Κλείνει το ένα ρεύμα για τρεις ώρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον 3ο όροφο – Δείτε φωτο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Σε πλήρη εξέλιξη η πασχαλινή έξοδος – Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια