Ζ. Κωνσταντοπούλου: Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής αποτελούν κτήμα του ελληνικού λαού και ντοκουμέντο της αντίστασης

Φωτογραφία: Intime
«Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής αποτελούν κτήμα του ελληνικού λαού και ντοκουμέντο της αντίστασης», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας ότι «Δεν μπορεί να αποτελούν εμπόρευμα και υπάρχει ευθύνη στην πολιτεία να τις αναζητήσει και να τις θέσει στη διάθεση του λαού, στη διάθεση της χώρας που έχει αυτή την εμβληματική ιστορία αντίστασης και ηρωισμού».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμπλήρωσε ότι «δεν είναι νοητό ούτε αποδεκτό να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα τα τεκμήρια του εγκλήματος» και ότι «δεν είναι νοητό ούτε αποδεκτό να μην διεκδικούνται από το ελληνικό κράτος οι οφειλές της Γερμανίας για τα εγκλήματα των ναζί».

Η κ. Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «εγκλήματα που τώρα έρχονται στο φως ακόμη και τα πιο συγκλονιστικά πειστήριά τους», τονίζοντας ότι «εμείς θα παλέψουμε ώστε η υπόθεση της μνήμης να γίνει συλλογική υπόθεση όλων και η υπόθεση της δικαιοσύνης επιτέλους να υπηρετηθεί».

