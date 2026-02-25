Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ξεκινά η ενεργοποίηση ιδιωτών κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Την ενεργοποίηση των ιδιωτών κτηνιάτρων στη “μάχη” αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ.

“Στη μάχη κατά της ευλογιάς δεν περισσεύει κανείς. Μετά την ενεργοποίηση των στρατιωτικών κτηνιάτρων, προχωράμε με ένα ακόμη εργαλείο για την καταπολέμηση της νόσου”, τόνισε σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης και πρόσθεσε ότι “η δυνατότητα συνδρομής εξουσιοδοτημένων ιδιωτών κτηνιάτρων δίνει στις Περιφέρειες τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις δράσεις επιτήρησης στο πεδίο. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι να τους ενεργοποιήσουν άμεσα, ώστε να ενισχυθεί η επιχειρησιακή τους ικανότητα, καθώς το επόμενο διάστημα είναι το πλέον κρίσιμο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της πραγματικής απειλής για την κτηνοτροφία μας”.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ οι εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι θα συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση του ζωικού κεφαλαίου, στη διενέργεια των απαραίτητων δειγματοληψιών, με σκοπό την πραγματοποίηση εργαστηριακών διαγνώσεων (screening και επιβεβαιωτικών), στην επιτόπια συλλογή στοιχείων για την επιζωοτιολογική διερεύνηση της διασποράς της νόσου, στη διενέργεια απολυμάνσεων στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών, και στην επίβλεψη της θανάτωσης και υγειονομικής ταφής των ζώων μολυσμένων εκτροφών.

Η διαδικασία ενεργοποίησης των ιδιωτών εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων είναι απλή:

Οι Περιφέρειες υποβάλουν αιτιολογημένη εισήγηση ανά Περιφερειακή Ενότητα που πλήττεται από την ευλογιά στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ εγκρίνει την ανάθεση καθηκόντων επίσημων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων για διάστημα έως 3 μήνες.

Οι Περιφέρειες δημοσιεύουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αναλάβουν καθήκοντα ως εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Συνάπτεται σύμβαση έργου διάρκειας 3 μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης μεταξύ της Περιφέρειας και του εξουσιοδοτημένου κτηνιάτρου.

Για συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) να ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα, β) να μην κατέχουν άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων και να μην απασχολούνται σε επιχειρήσεις παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων, και γ) να μην υπηρετούν ως μισθωτοί κτηνίατροι στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση, η αμοιβή των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων για κάθε επίσκεψη σε εκμετάλλευση αιγοπροβάτων καθορίζεται ως εξής:

Για εκμεταλλεύσεις με 1-50 ζώα: 28 ευρώ.

Για εκμεταλλεύσεις με 1-50 ζώα σε ορεινές περιοχές: 56 ευρώ.

Για εκμεταλλεύσεις με 51- 250 ζώα: 40 ευρώ.

Για εκμεταλλεύσεις με 51- 250 ζώα σε ορεινές περιοχές: 69 ευρώ.

Για εκμεταλλεύσεις με 251-500 ζώα: 53 ευρώ.

Για εκμεταλλεύσεις με 251-500 ζώα σε ορεινές περιοχές: 81 ευρώ.

Για εκμεταλλεύσεις με 500+ ζώα: 65 ευρώ.

Για εκμεταλλεύσεις με 500+ ζώα σε ορεινές περιοχές: 93 ευρώ.

Οι δαπάνες για τις αμοιβές των εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων θα καλυφθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι πρόσφατα ενεργοποιήθηκαν 97 στρατιωτικοί κτηνίατροι για την ενίσχυση της μάχης κατά της ευλογιάς, μετά από συνεργία των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Άμυνας.