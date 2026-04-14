ΥΠΕΞ στην Τουρκία: “Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής”

Ανακοίνωση με αφορμή πρόσφατη τουρκική ανάρτηση που αναφέρεται στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης εξέδωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνοντας ότι η Συνθήκη της Λωζάννης προσδιορίζει σαφώς τον θρησκευτικό χαρακτήρα της μειονότητας, ενώ υπογραμμίζει ότι η χώρα λειτουργεί απολύτως εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και του Συντάγματος.

Παράλληλα, τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Υπενθυμίζουμε ότι η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής.

Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας.

Επαναλαμβάνομενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του ευχόταν «χρόνια πολλά για την 99η επέτειο από την ίδρυση της τουρκικής ένωσης της Ξάνθης» και συμπλήρωνε: «Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα της ένωσης, της πιο παλαιάς οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών της τουρκικής μειονότητας της δυτικής Θράκης, για τη χρήση του ονόματός της, καθώς και τις πρωτοβουλίες που επιδιώκει με αποφασιστικότητα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».