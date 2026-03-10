Υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση 7 Canadair CL-415 – Κεφαλογιάννης: Βήμα για τον εκσυγχρονισμό της Πολιτικής Προστασίας

Η σύμβαση για την αναβάθμιση 7 Canadair CL-415 υπεγράφη παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Η σύμβαση αφορά την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των συστημάτων πλοήγησης των αεροσκαφών, με την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού αεροηλεκτρονικής που βασίζεται στη φιλοσοφία του «γυάλινου πιλοτηρίου» (glass cockpit). Στο πλαίσιο αυτό, η σύμβαση στοχεύει στην αντιμετώπιση της απαρχαίωσης υφιστάμενων συστημάτων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Ταυτόχρονα, αναμένεται να ενισχύσει την αξιοπιστία, την ασφάλεια πτήσεων και την αποτελεσματικότητα των αεροσκαφών στις αποστολές αεροπυρόσβεσης.

Φωτογραφία: Intime

Το πρώτο αναβαθμισμένο Canadair αναμένεται εντός του 2027

Το πρώτο αναβαθμισμένο αεροσκάφος αναμένεται να παραληφθεί εντός του 2027 ενώ η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει το 2030.

«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα βήμα για τον εκσυγχρονισμό των μέσων Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Είναι μια επιλογή να επενδύσουμε εγκαίρως στις δυνατότητες του κράτους, πριν βρεθούμε μπροστά στις δυσκολίες. Γιατί τελικά η ουσία της Πολιτικής Προστασίας είναι απλή: όταν η χώρα δοκιμάζεται, τα μέσα πρέπει να είναι εκεί. Έτοιμα, αξιόπιστα και πιο αποτελεσματικά», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπε o ο κ. Κεφαλογιάννης, τα αεροσκάφη Canadair αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, αλλά και ουσιαστικά εργαλεία της ελληνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. «Είναι μέσα τα οποία έχουν συνδεθεί με την εμπειρία των πολιτών σε δύσκολες συνθήκες, αλλά και με την καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Για πολλές περιοχές της χώρας μας, της πατρίδας μας, η εικόνα ενός Canadair στον ουρανό δεν είναι απλώς ένα επιχειρησιακό μέσο. Είναι συχνά το πρώτο σημάδι ότι η Πολιτεία είναι παρούσα και στην ουσία ότι η μάχη με την πυρκαγιά έχει ξεκινήσει. Γι’ αυτό και η απόφαση να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε τον εκσυγχρονισμό επτά αεροσκαφών τύπου CL-415 δεν αφορά απλώς μια τεχνική παρέμβαση. Αφορά την συνολική επιχειρησιακή τους αναβάθμιση της πλατφόρμας, αλλά και την διασφάλιση ότι ένας χρήσιμος στόλος για την χώρα θα συνεχίσει να επιχειρεί με σύγχρονες προδιαγραφές, ασφαλείας και αξιοπιστίας για πολλά επόμενα χρόνια», σημείωσε.

Επιπλέον ανέφερε ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός «δημιουργεί τεχνολογική συνέχεια με τη νέα γενιά αεροσκαφών τύπου 515», τα οποία η Ελλάδα, όπως είπε, θα ξεκινήσει να παραλαμβάνει από το 2028. «Θυμίζω ότι ετοιμάζουμε την παραλαβή επτά νέων αεροσκαφών τύπου 515, συνεπώς η χώρα μας ίσως να καταστεί η πρώτη παγκοσμίως με τον μεγαλύτερο στόλο αυτού του τύπου. Δηλαδή 7 και 7 συνολικά, 14 αεροσκάφη, τα οποία, μαζί με τα αναβαθμισμένα, θα αποτελούν το εθνικό στόλο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια κοινή τεχνολογική βάση που διευκολύνει την εκπαίδευση την τεχνική υποστήριξη αλλά και την ομαλή ένταξη των νέων μέσων του συνολικού μας στόλου. Με απλά λόγια δεν επενδύουμε μόνο στα Canadair αλλά επενδύουμε και στη συνέχεια του στόλου», υπογράμμισε ο κ. Κεφαλογιάννης

Φωτογραφία: Intime

Όπως είπε, δεν επενδύουν απλώς στην συντήρηση ενός ιπτάμενου μέσου, αλλά «στη συνέχεια και στη διαρκή επιχειρησιακή ικανότητα ενός στόλου, ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του στην πράξη». Προσέθεσε ότι ο εκσυγχρονισμός, ο οποίος ξεκινάει σήμερα, απαντά «σε μια πραγματική ανάγκη, στην σταδιακή παλαίωση των τεχνολογικών συστημάτων ενός στόλου, που υπηρετεί τη χώρα για δεκαετίες» και σημείωσε: «Με την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής τους αρχιτεκτονικής τα αεροσκάφη αυτά αποκτούν σύγχρονες επιχειρησιακές δυνατότητες και διασφαλίζεται ότι συνεχίζει να επιχειρούν με αξιοπιστία αλλά και υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τα πολλά επόμενα χρόνια».

«Κάθε αεροσκάφος που παραμένει στο έδαφος αποτελεί πραγματική απώλεια δυνατοτήτων»

Παράλληλα, όπως τόνισε, ενισχύει τη διαθεσιμότητα του στόλου, σε μια περίοδο που, όπως σημείωσε, οι επιχειρησιακές ανάγκες αυξάνονται. «Κάθε αεροσκάφος που παραμένει στο έδαφος αποτελεί πραγματική απώλεια δυνατοτήτων. Η καλύτερη τεχνική υποστήριξη και τα σύγχρονα μέσα διάγνωσης επιτρέπουν την ταχύτερη συντήρηση αλλά και περισσότερα διαθέσιμα μέσα όποτε πραγματικά χρειάζονται. Ενισχύεται επίσης η ασφάλεια των πτήσεων. Οι αποστολές δασοπυρόσβεσης εκτελούνται σε δύσκολες συνθήκες -πετάνε σε χαμηλά ύψη, σε περιβάλλοντα καπνού και με πολλαπλά εναέρια μέσα να επιχειρούν ταυτόχρονα. Τα νέα ψηφιακά συστήματα στο πιλοτήριο προσφέρουν στα πληρώματα καλύτερη εικόνα της κατάστασης και ένα επίπεδο ασφαλείας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, βελτιώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία των αεροσκαφών. Η ενοποιημένη παρουσίαση δεδομένων στο πιλοτήριο επιτρέπει ταχύτερη και πιο ακριβή λήψη αποφάσεων σε συνθήκες πίεσης χρόνου. Και στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, πολλές φορές η ποιότητα της πληροφορίας κάνει τη διαφορά», τόνισε ο υπουργός.

Σχετικά με τον προϋπολογισμό του έργου ο Γ.Κεφαλογιάννης τόνισε ότι ανέρχεται στα 43 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω του δανείου της ΕΤΕπ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Όπως ανέφερε η υλοποίηση, θα ξεκινήσει σταδιακά με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται εντός του 2027 και η ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθεί το 2030, έτσι ώστε, όπως τόνισε ο υπουργός, «η επιχειρησιακή ικανότητα του στόλου να διατηρηθεί καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας». Το έργο, όπως επισήμανε ο υπουργός, συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση πληρωμάτων και τεχνικού προσωπικού καθώς και πολυετή τεχνική υποστήριξη. «Έτσι, διαμορφώνεται και λειτουργεί με τρόπο που να συντηρείται αποτελεσματικά για πάρα πολλά χρόνια», σημείωσε.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός ακόμα κρίσιμου έργου του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, που δημοπράτησε η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου (PPF), για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Το PPF, όπως επισήμανε, έχει ολοκληρώσει με διαφάνεια και ταχύτητα το σύνολο των έργων που του έχουν ανατεθεί από το Υπουργείο. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 100 συμβάσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, με πάνω από 50 διαφορετικούς αναδόχους, επιτυγχάνοντας μάλιστα , όπως επισήμανε, σημαντικές εκπτώσεις άνω των 35 εκατ. ευρώ. «Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια προσήλωση να ωριμάζουμε και να δημοπρατούμε τα έργα που μας έχει αναθέσει η Πολιτεία προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της εθνικής οικονομίας.», δήλωσε ο κ. Σταμπουλίδης.

Σημαντικό ορόσημο στη μακρά συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Καναδά αποτελεί η υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των 7 Canadair CL-415, όπως δήλωσε η πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα, Σόνια Θίσσεν. «Η σημερινή υπογραφή είναι κάτι περισσότερο από μια διοικητική πράξη. Είναι μια επένδυση στην ανθεκτικότητα, στην ετοιμότητα και στην ασφάλεια των μελλοντικών γενεών. Αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Ελλάδας και του Καναδά να σταθούν μαζί ως εταίροι, να καινοτομούν, να προσαρμόζονται και να αντιμετωπίζουν την κλιματική πρόκληση με αποφασιστικότητα», ανέφερε.

Όπως είπε, Καναδάς και Ελλάδα έχουν οικοδομήσει μια σχέση που χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και δέσμευση για το κοινό καλό. «Το CL-415, ένα αεροσκάφος εμβληματικό για τον Καναδά είναι ένα από τα πιο απτά σύμβολα αυτής της συνεργασίας. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου μια κοινή κρίση συνεχίζει να αναδιαμορφώνει τον κόσμο μας. Κάθε χρόνο, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση, ασκώντας άνευ προηγουμένου πίεση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στο φυσικό μας περιβάλλον. Οι πυρκαγιές, ειδικότερα, έχουν δοκιμάσει την ανθεκτικότητα των χωρών της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας», τόνισε η κυρία Θίσσεν ενώ προσέθεσε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της εναέριας πυροσβεστικής της ικανότητας.

«Αυτές οι επενδύσεις έχουν ήδη συμβάλλει σε σημαντικές επιτυχίες στις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, βελτιώνοντας την ικανότητα γρήγορης και αποτελεσματικής αντίδρασης και παρέχοντας ασφάλεια τόσο στους πολίτες όσο και στο προσωπικό. Η σημερινή σύμβαση βασίζεται σε αυτή τη δυναμική, εξασφαλίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να διαθέτει μερικά από τα πιο ικανά και αξιόπιστα πυροσβεστικά αεροσκάφη στον κόσμο», επισήμανε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος Προγραμμάτων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της De Havilland Canada, Jean-Philippe Côté, ανέφερε ότι τα Canadair CL-415 θα εξοπλιστούν με σύγχρονα συστήματα αεροναυτιλίας, και προσέθεσε ότι το αεροσκάφος CL-415 αποτελεί από καιρό σύμβολο αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας στην αεροπυρόσβεση. «Στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από ένα αεροσκάφος -είναι ένα κρίσιμο εθνικό περιουσιακό στοιχείο που προστατεύει κοινότητες, δάση, υποδομές και ζωές κατά τη διάρκεια των όλο και πιο δύσκολων περιόδων πυρκαγιών», σημείωσε. Επιπλέον αναφέρθηκε στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών επισημαίνοντας ότι «ο εκσυγχρονισμός αυτός θα επιτρέψει στον στόλο να παραμείνει πλήρως επιχειρησιακά έτοιμος και τεχνολογικά επίκαιρος για τις επόμενες δεκαετίες». Όπως είπε, μέσω της αναβάθμισης ενισχύεται η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, η δυνατότητα συντήρησης και η ετοιμότητα αποστολής.

Η σημερινή υπογραφή, όπως σημείωσε, αφορά την ενίσχυση μιας αξιόπιστης συνεργασίας και τη διασφάλιση «ότι τα γενναία πληρώματα που επιχειρούν με αυτά τα αεροσκάφη διαθέτουν τα καλύτερα δυνατά μέσα για να εκτελούν την αποστολή τους».