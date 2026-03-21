Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Αποζημιώσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων κατά της διασποράς του αφθώδους πυρετού

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοινώνει ότι θα υπάρξει αποζημίωση, με βάση τα τιμολόγια, για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η αποζημίωση θα αφορά γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων.

