Βιβλίο Τσίπρα: Το Μάτι υπήρξε η πιο σκοτεινή και τραυματική δοκιμασία της πρωθυπουργικής μου διαδρομής

Ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα αφορούσε στην τραγωδία στο Μάτι. Ο τίτλος του κεφαλαίου είναι «Μια ανείπωτη τραγωδία».

«Το Μάτι υπήρξε η πιο σκοτεινή, η πιο οδυνηρή και τραυματική δοκιμασία της πρωθυπουργικής μου διαδρομής. Μια προσωπική συντριβή. Ο αφανισμός ανυποψίαστων ανθρώπων από μια αδυσώπητη δύναμη που έπρεπε, αλλά δεν μπορέσαμε, να ελέγξουμε» γράφει ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Πρώτη φορά άκουσα τον εαυτό μου να ψιθυρίζει «Γιατί, Θεέ μου;». Εγώ, που ποτέ δεν επικαλέστηκα τον Θεό για να εξηγήσω το Σύμπαν, που είχα μάθει να ψάχνω τις αιτίες στη γη, όχι στον ουρανό. Και όμως. Εκείνη τη νύχτα, αυτές τις λέξεις γέννησε η απόγνωσή μου».

Ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει, επίσης, τις στιγμές από την ώρα που έφτασε στο Σεράγεβο για επίσημη επίσκεψη όταν στην Αθήνα το μέτωπο της επικίνδυνης φωτιάς βρισκόταν στην Πεντέλη. Αναφέρεται στον τότε αρμόδιο υπουργό, Νίκο Τόσκα ο οποίος του εξήγησε δια τηλεφώνου το πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση με τη συγκεκριμένη φωτιά.

Όταν ο κ. Τσίπρας αποφασίζει να αποχωρήσει εσπευσμένα από τις εκεί συναντήσεις μέχρι την ώρα που φθάνει στην Αθήνα και πηγαίνει στο Κέντρο Επιχειρήσεων η τραγωδία είχε ήδη εξελιχθεί στο μεγαλύτερό της κομμάτι.

Ο πρώην πρωθυπουργός γράφει: «Η ενημέρωση που ζήτησα, αποσπασματική, δυσνόητη, αλλά χωρίς καθαρή εικόνα της καταστροφής και χωρίς τον έλεγχο και τη σιγουριά που πιστοποιούν ότι ο συντονισμός λειτουργεί. Θυμάμαι κάποια στιγμή ότι αυτό που τους εμπόδιζε να μιλήσουν καθαρά ήταν η παρουσία ενός συνεργείου της ΕΡΤ που κατέγραφε τη συζήτηση. Αλλά και όταν το συνεργείο έφυγε, δεν άλλαξε κάτι στην ατμόσφαιρα, λες και οι άνθρωποι κρύβονταν από την αλήθεια και τον ίδιο τον εαυτό τους.

Κάποιος μόνο χαμηλόφωνα είπε:

-«Πρόεδρε… τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα».

-«Υπάρχει περίπτωση να έχουμε νεκρούς;»

-«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή εικόνα, αλλά ζήτησαν σάκους πριν από λίγο». Η φράση αυτή με πάγωσε. (…)

Ο συντονισμός είχε χαθεί και ο καθένας έκανε ό,τι του επέτρεπαν τα μέσα και οι δυνάμεις του. Δεν υπήρχε ενιαίος έλεγχος, γι’ αυτό δεν υπήρχε και ενιαία εικόνα.

Λίγο αργότερα, έφτασε η πρώτη διασταυρωμένη πληροφορία για νεκρούς (…) Έδωσα αμέσως εντολή στον Τζανακόπουλο να το ανακοινώσει, πράγμα που έκανε γύρω στις 2.30 το πρωί. Η χώρα έπρεπε να ενημερωθεί».

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο Αλέξης Τσίπρας κάνει λόγο για «διεστραμμένη προπαγάνδα», «λες και οι νεκροί είναι μολυβένια στρατιωτάκια». Γράφει στην Ιθάκη: «Δεν μπορώ να μη σημειώσω την απόσταση που χωρίζει τη δική μου στάση εκείνες τις δύσκολες ώρες από τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Τέμπη. Κανέναν σταθμάρχη δεν υπέδειξα ως υπεύθυνο. Αντίθετα, υπερασπίστηκα τους πυροσβέστες, τους λιμενικούς, τους αστυνομικούς, τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Εκεί ήμουν και δεν είχα σκοπό να αποδράσω από τις ευθύνες μου».