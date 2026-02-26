Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι ανοιχτές πληγές για το κράτος δικαίου δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την απόφαση της Δικαιοσύνης αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών, αφήνει στο σχόλιό του ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Τονίζει, μάλιστα, την ελπίδα του, «οι προθέσεις της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος να μην είναι η κατάργηση των εγγυήσεων του άρθρου 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Πιο αναλυτικά η τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου:

«Οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου, όπως οι υποκλοπές, δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Το δε ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μπορεί να αναπτύξει δυναμική που υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης. Όχι μόνο μέσω της απόφασης του Δικαστηρίου αλλά και των ενσωματωμένων στην απόφαση πρακτικών της δίκης που αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους. Ελπίζω η νέα ιδέα για την αναθεώρηση του Συντάγματος να μην είναι η κατάργηση των εγγυήσεων του άρθρου 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών. Άλλωστε ευτυχώς δικαστές δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα αλλά και στο Στρασβούργο».