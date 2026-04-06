Βαρτζόπουλος: Ουδέποτε προέτρεψα σε οιαδήποτε παραβίαση οιουδήποτε νόμου – Σύντομα θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια

Την πεποίθησή του ότι η αλήθεια θα αποκατασταθεί πλήρως εκφράζει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, επισημαίνοντας σε ανάρτησή του ότι εξακολουθεί να υπηρετεί τον τόπο και τους πολίτες της Β’ Θεσσαλονίκης με καθαρή συνείδηση.

Παράλληλα τονίζει ότι ουδέποτε ζήτησε ή προέτρεψε σε οιαδήποτε παραβίαση οιουδήποτε νόμου!

Σημειώνεται ότι ο ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Υγείας, μετά την αναφορά του ονόματός του στη σχετική δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Βαρτζόπουλου

Με ένα πολύ σύντομο γραπτό μήνυμα έθεσα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το απόλυτα εύλογο θέμα ενός μικρού κτηνοτρόφου από την περιφέρεια μου σημειώνοντας την διαθεσιμότητα οιωνδήποτε απαραίτητων εγγράφων, που θα βοηθούσαν.

Στο τέλος ερώτησα, εάν τούτο είναι δυνατόν, να γίνει, και μάλιστα βάζοντας – για να δώσω έμφαση – ΔΥΟ ερωτηματικά ( «Γίνεται;;»).

Είναι προφανές, ότι ουδέποτε εζήτησα, πολλώ δε μάλλον ουδέποτε προέτρεψα σε οιαδήποτε παραβίαση οιουδήποτε νόμου!

Από την απλή ανάγνωση του γραπτού μηνύματος, που απέστειλα, γίνεται σαφές, ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα , που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτού. Όπως είναι και από την ανάγνωση της δικογραφίας απολύτως σαφές η περίπτωση του αμέσως ενδιαφερόμενου δεν αφορά καμμία παράνομη πράξη, καμμία πράξη που ζημίωσε έστω και κατ´ ελάχιστον τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό.

Η δική μου αντίληψη για τον ρόλο μου ως βουλευτού είναι , να ίσταμαι ανά πάσα στιγμή αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε δίκαιο, εύλογο αίτημα και πρόβλημα κάθε συμπολίτη μου, ιδίως αυτών που δεν μπορούν, ταλαιπωρούνται και υποφέρουν.

Και πολύ φοβούμαι , ότι δυστυχώς για αυτό διώκομαι τώρα .

Είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια.Συνεχίζω, με καθαρή συνείδηση, να υπηρετώ τον τόπο μας και τους πολίτες της Β’ Θεσσαλονίκης!

Δημήτρης Βαρτζόπουλος

