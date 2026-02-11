Τζώρτζια Κεφαλά: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, είναι δυνατή, δεν διαλύεται

Τέλος στη φημολογία περί διάλυσης της “Πλεύσης Ελευθερίας” επιχείρησε να βάλει η βουλευτής του κόμματος, Τζώρτζια Κεφαλά.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη αντίδραση για τα όσα συμβαίνουν στην Πλεύση Ελευθερίας μετά την ανεξαρτητοποίηση της Έλενας Καραγεωργοπούλου ήρθε από την εισηγήτρια του κόμματος σε νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας στην Ολομέλεια.

«Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, είναι δυνατή, δεν διαλύεται. Φυσικά και θα συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση», ανέφερε η βουλευτής σε μία προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για ενδεχόμενες νέες αποχωρήσεις από το κόμμα που τότε θα οδηγούσαν στη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας.