Τζιτζικώστας για Μέση Ανατολή: Να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις πατρίδες τους

Την ανάγκη να επιστρέψουν με ασφάλεια στις χώρες τους οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ερωτηθείς για την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των μεταφορών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, κατά τη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των δυο νέων στρατηγικών της ΕΕ για τα λιμάνια, τη ναυτιλία και τα ναυπηγεία, ο κ. Τζιτζικώστας απάντησε:

«Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις μεταφορές και τη ναυτιλία.

Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των επιβατών, των ναυτικών και των πληρωμάτων. Βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με τα κράτη μέλη, τους συμμάχους μας στην περιοχή και τους εταίρους μας, για να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ που έχουν εγκλωβιστεί εκεί, έχουν την πλήρη υποστήριξή μας.

Τα Ενημερωτικά Δελτία για Ζώνες Συγκρούσεων (CZIBs) που εκδόθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου παραμένουν σε ισχύ έως την Παρασκευή 6 Μαρτίου, οπότε και θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση. Ο εναέριος χώρος σε τμήματα της Μέσης Ανατολής και της περιοχής του Κόλπου παραμένει πλήρως ή μερικώς κλειστός. Από τις 28 Φεβρουαρίου, έχουμε περίπου 1.800 ακυρώσεις πτήσεων καθημερινά και περίπου 300 επαναδρομολογήσεις πτήσεων. Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ), αεροπορικές εταιρείες και εταίρους της βιομηχανίας για να συζητήσουμε τις δυνατότητες οργάνωσης πτήσεων επαναπατρισμού.

Η κατάσταση στη Ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο, ιδιαίτερα στα Στενά του Ορμούζ, παραμένει σοβαρή, με πάνω από 3.000 πλοία, συμπεριλαμβανομένων 593 πλοίων με σημαία της ΕΕ και πλοίων ευρωπαϊκών συμφερόντων, να βρίσκονται αποκλεισμένα στην περιοχή. Βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), διεθνείς εταίρους και τον κλάδο, για να υποστηρίξουμε την ασφαλή διέλευση και να μετριάσουμε τις πιθανές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Κύρια προτεραιότητά μας παραμένει να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις πατρίδες τους, παρέχοντας σαφείς οδηγίες και υποστήριξη».