Τζιτζικώστας: Εδραιώνουμε την Ευρώπη ως την κορυφαία πλωτή ήπειρο

Τις δυο νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές για τα λιμάνια, τη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία παρουσίασε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, στις Βρυξέλλες.

Οι δύο στρατηγικές έχουν στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας στον ευρύτερο τομέα των πλωτών μεταφορών της ΕΕ. Οι στρατηγικές επικεντρώνονται στους λιμένες, τη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία. Τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για το εμπόριο, την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια και την άμυνα της ΕΕ.

Εν όψει του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, της ενεργειακής μετάβασης και των κινδύνων για την ασφάλεια, αυτοί οι τομείς πρέπει να παραμείνουν ισχυροί. Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τους λιμένες και η στρατηγική για τη ναυτιλία και τα ναυπηγεία καθορίζουν ένα σχέδιο και συγκεκριμένες δράσεις για τη διασφάλιση και την ενίσχυση αυτών των τομέων στην ΕΕ.

«Με τις δυο νέες στρατηγικές της ΕΕ εξοπλίζουμε τα λιμάνια, τη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία της Ευρώπης ώστε να ηγηθούν της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, να διασφαλίσουν το εμπόριο και την άμυνα και να παραμείνουν οι τομείς αυτοί ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενισχύουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στη θάλασσα και την οικονομική ασφάλεια, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, με ποιοτικές θέσεις εργασίας και εδαφική συνοχή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα μετατρέψουμε αυτές τις στρατηγικές σε απτά αποτελέσματα και θα εδραιώσουμε την Ευρώπη ως την κορυφαία πλωτή ήπειρο», τόνισε σε δήλωσή του ο κ. Τζιτζικώστας.

Η νέα ευρωπαϊκή λιμενική στρατηγική, όπως τόνισε ο Επίτροπος, στηρίζει τους λιμένες της ΕΕ με πέντε τρόπους:

1.Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και ψηφιοποίησης.

2.Ενίσχυση προστασίας και ασφάλειας.

3.Προώθηση ενεργειακής μετάβασης και βιωσιμότητας.

4.Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής, δεξιοτήτων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

5.Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και επενδύσεις.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη έχει μια περήφανη ιστορία στη ναυτιλία και ο στόλος που ελέγχεται από την ΕΕ εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Παράλληλα, οι λιμένες αποτελούν στρατηγικά πλεονεκτήματα για το εμπόριο, την ενέργεια, τη βιομηχανία και τη στρατιωτική κινητικότητα. Με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα λιμάνια, θωρακίζουμε μακροπρόθεσμα αυτές τις πύλες της Ευρώπης».

Μάλιστα αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι «οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μάς υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας και την ανάγκη διατήρησης της ανθεκτικότητάς της. Ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία, χωρίς να ξεχνάμε ότι ως Ευρώπη έχουμε περισσότερα από 300 ναυπηγεία και 28.000 κατασκευαστές εξοπλισμού, που διατηρούν χιλιάδες θέσεις εργασίας».

Δίνοντας τα κυριότερα στοιχεία για την αξία των ευρωπαϊκών λιμένων και της ναυτιλίας, ο Επίτροπος ανέφερε:

-Τα πλοία μεταφέρουν τα τρία τέταρτα του συνόλου των εισαγωγών και εξαγωγών της ΕΕ.

-Ακόμη και εντός της ΕΕ, αντιπροσωπεύουν το 30% των εμπορευματικών μεταφορών.

-Από τον ενεργειακό εφοδιασμό έως τις πρώτες ύλες, κι από αυτοκίνητα μέχρι φαρμακευτικά προϊόντα, τα πλοία και οι λιμένες καθιστούν δυνατό το παγκόσμιο εμπόριο.

-Η αξία των εισαγωγών της ΕΕ που μεταφέρονται δια θαλάσσης ανέρχεται σε 1,3 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

-Οι λιμένες μας υποστηρίζουν επίσης περισσότερες από 423.000 άμεσες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

-Και ας μην ξεχνάμε τους σχεδόν 395 εκατομμύρια επιβάτες, που περνούν από τα λιμάνια μας κάθε χρόνο, τουρίστες, μετακινούμενοι και νησιώτες, που βασίζονται στα πλοία για πρόσβαση στην εργασία, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τις βασικές υπηρεσίες.

Αναφερόμενος στη βιομηχανική ναυτιλιακή στρατηγική της ΕΕ ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «θα ενισχύσει αποφασιστικά τη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία της Ευρώπης, προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική ασφάλεια και η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Με τη νέα βιομηχανική ναυτιλιακή στρατηγική της ΕΕ, ο ναυτιλιακός μας τομέας θα ευδοκιμήσει και ο ναυπηγικός μας τομέας θα αναζωογονηθεί».

Οι τρεις βασικοί πυλώνες για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, σύμφωνα με τον Επίτροπο, είναι:

1.Ενίσχυση των ναυτιλιακών κατασκευαστικών ικανοτήτων της ΕΕ με τη στήριξη του ψηφιακού και κυκλικού μετασχηματισμού των ναυπηγείων.

2.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ναυτιλίας με την προώθηση των σημαιών της ΕΕ στα πλοία και τον εξορθολογισμό του νομοθετικού πλαισίου.

3.Ενίσχυση των δυνατοτήτων των υποδομών ναυτιλίας διπλής χρήσης με έναν μηχανισμό στήριξης της κατασκευής πορθμείων διπλής χρήσης.

Η νέα στρατηγική για τη ναυτιλιακή βιομηχανία υπόσχεται βελτιωμένη πρόσβαση σε καινοτομία και τεχνολογική πρωτοπορία, σε χρηματοδότηση και επενδύσεις, αλλά και σε δεξιότητες και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε επίσης ότι «η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην κατασκευή υψηλών προδιαγραφών πλοίων, με το 97% των κρουαζιερόπλοιων και το 67% των παγοθραυστικών και τη σημαντική παραγωγή εμπορικών πλοίων να κατασκευάζονται στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις που προβλέπονται στις δυο νέες στρατηγικές για τα λιμάνια και τη ναυτιλιακή βιομηχανία αποσκοπούν στην ενίσχυση των επενδύσεων τόσο στα 550 λιμάνια της Ευρώπης, όσο και στα ευρωπαϊκά πλοία. Οι νέες στρατηγικές μας αφορούν σε κάτι περισσότερο από πολιτική. Αφορούν στην ετοιμότητα της Ευρώπης, την κυριαρχία της και τη μακροπρόθεσμη ευημερία. Αντικατοπτρίζουν την ενότητα της Ευρώπης σε κοινούς στόχους, τη διασφάλιση ενός ανθεκτικού, καινοτόμου και ανταγωνιστικού μέλλοντος. Παρέχουν ένα σαφές πλαίσιο και συγκεκριμένες δράσεις, που καλούνται να υλοποιήσουν τα κράτη μέλη και τα εμπλεκόμενα μέρη. Γιατί η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης δεν μπορεί και δεν θα οικοδομηθεί μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά στα ναυπηγεία, τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, τους τερματικούς σταθμούς και τη ναυτιλία μας».